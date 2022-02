sabrina-ferilli,-svela-cosa-pensa-maria-de-filippi-del-suo-“non-monologo”-sul-palco-dell’ariston-a-sanremo

Sabrina Ferilli recentemente è stata sul palco dell’Ariston come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2022 al fianco di Amadeus. L’attrice ha ottenuto sicuramente un grandissimo successo ed il suo “monologo”, sembra abbia tanto colpito proprio per essere stato originale. A distanza di qualche giorno, la nota conduttrice è tornata a parlare ed ha svelato qual è stata l’opinione di Maria De Filippi sul suo “non monologo” di Sanremo.

Sabrina Ferilli dopo il grande successo ottenuto sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo

Sabrina Ferilli e Maria De Filippi sono grandi amiche e la loro amicizia è stata da sempre sotto gli occhi di tutti. Le due hanno avuto modo di lavorare insieme in questi ultimi anni, soprattutto nei programmi condotti dalla stessa De Filippi. I loro siparietti hanno sempre divertito il pubblico di Canale 5. Adesso, però, Sabrina ha vissuto una delle esperienze più importanti della sua vita, anche se non è stata per lei la prima volta. L’attrice aveva già preso parte al Festival in diverse altre occasioni, sempre come co-conduttrice. Ad ogni modo, si è tornato a parlare del suo “non monologo” ed ha spiegato il fatto che per lei sia stato comunque fondamentale poter contare sulla sua amica Maria De Filippi.

L’intervista rilasciata a Maurizio Costanzo

L’attrice ha così rilasciato un’intervista e lo ha fatto a Facciamo finta che, un noto programma radiofonico di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri. Il programma va in onda su R101. La conduttrice ha così parlato del suo monologo sul palco dell’Ariston che è stato scritto da Selvaggia Lucarelli e che è tanto piaciuto al pubblico italiano. Ad un certo punto, sembra che Maurizio abbia chiesto quale fosse il suo segreto ed è stato a quel punto che la Ferilli ha dato una risposta che ha lasciato tutti senza parole.

Il rapporto d’amicizia e grande stima che lega Sabrina e Maria De Filippi

“Cosa c’è dietro l’angolo?”, ha chiesto Maurizio, domanda alla quale la Ferilli ha risposto “C’è Maria”, parlando proprio della moglie di Costanzo.“Maria per me è un riferimento, anche rispetto a quello che ho detto a Sanremo su cui Maria è in sintonia. Dietro l’angolo ci sono lavori, è chiaro che un artista sceglie sempre rispetto alla carriera: c’è il momento di un film, c’è il momento di una commedia, io faccio sempre un po’ di attenzione a diversificare la professione”. Queste le parole dell’attrice, che ha così ancora una volta voluto sottolineare il grande legame che la lega alla conduttrice. Insomma, nel corso di questa intervista Sabrina ha voluto essere schietta e sincera e sembra che non abbia voluto toccare uno degli argomenti più discussi del momento, ovvero quello relativo al Sabrina gate.