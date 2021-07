sabrina-ghio-aggiorna-i-fan-dopo-l’operazione:-“speriamo-che-il-laser-abbia-bloccato-tutto”

Sabrina Ghio aggiorna i fan dopo l’operazione: “Spero che il laser abbia tolto tutto”, il racconto sui social.

Sabrina Ghio aggiorna i fan dopo l’operazione: “Spero che il laser abbia tolto tutto”, il racconto sui social. (Fonte Instagram)

Attraverso le sue Instagram Stories, qualche ora fa, Sabrina Ghio ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute. L’amatissima ex ballerina di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne, diverse settimane fa, si è sottoposta ad una delicata operazione, divenuta necessaria dopo una serie di controlli. L’influencer, però, non è mai entrata nel dettaglio della malattia che sta affrontando, fino a qualche ora fa.

LEGGI ANCHE —->Sabrina Ghio rompe il silenzio dopo l’operazione: “Mesi di finta felicità”

Con una serie di video postati sul suo canale Instagram, Sabrina ha raccontato nei dettagli cosa è successo, aggiornando i suoi followers sulla sue attuali condizioni. In seguito, le sue parole.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Sabrina Ghio aggiorna i fan dopo l’operazione: “Il processo tumorale era già iniziato”, quali sono le sue condizioni di salute

“Quando mi ha chiamato il dottore io sono andata in totale panico, come sempre quando si tratta di salute. E sono rimasta senza parole, perché la biopsia rivela che il processo tumorale era già iniziato. Questo problema era presente già da un anno ed io è un anno che faccio visite e test, e nessuno aveva riscontrato il tutto”. Queste le parole di Sabrina Ghio, che attraverso le sue storie di Instagram ha deciso di aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. Dopo aver ricevuto i risultati della biopsia, l’ex tronista ha deciso di prendersi qualche giorno per metabolizzare il tutto, per poi condividere la notizia.

“Il mio medico mi dice che tempo quattro o cinque mesi si sarebbe trasformato in un tumore ed io vado in panico, perché in tutto ciò ascolto solo “processo tumorale” e “tumore”, spiega la Ghio, che qualche settimana fa si è sottoposta ad un’operazione. “Durante l’operazione abbiamo trattato la parte con un laser e quindi speriamo che si sia bloccato tutto”, racconta Sabrina, che dovrà attendere agosto per capire bene la sua situazione.

L’ex ballerina di Amici spiega che dovrà fare una nuova visita ad agosto: “Speravo che mi dicesse goditi questa estate, invece devo soltanto sperare che il laser abbia bloccato tutto e che sia finita lì, altrimenti dovrò rioperarmi o non lo so..ci penserò quando sarà”. Un racconto toccante, quello di Sabrina, che ha spiegato di aver trascorso giorni durissimi, durante i quali ha mascherato la sofferenza con il suo solito sorriso e la sua solarità.

Al termine del video, Sabrina ricorda a tutti l’importanza di sottoporsi a visite e di prevenire: “Io ho scoperto questa cosa perché ho fatto una visita in più, anche due, altrimenti non me ne sarei accorta.” Non possiamo che mandare un fortissimo abbraccio a Sabrina, con i nostri migliori auguri di cuore di una veloce guarigione.