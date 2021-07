Sabrina Ghio notte di terrore, presa a schiaffi dal compagno “Sono preoccupata per la mia incolumità …”

Sabrina Ghio è una ex conoscenza del programma di Maria De Filippi ovvero Uomini e Donne. In realtà l’abbiamo conosciuta per la prima volta ad Amici di Maria De Filippi, visto che è la stessa ha partecipato ad una delle prime edizioni del programma come ballerina. A distanza di tanti anni poi è tornata da Maria De Filippi ma questa volta a Uomini e Donne come tronista. In questi anni sicuramente la sua fama è cresciuta, anche perché è diventata molto popolare sui social network anche come influencer. In quest’ultimo periodo la nota ex ballerina di Amici ha fatto parecchio parlare di sé anche per il fatto di non essere stata molto bene e di essersi sottoposta ad una biopsia per un processo tumorale che purtroppo sarebbe in corso attualmente sul suo corpo. Ad ogni modo, in queste ultime ore Sabrina Ghio è tornata di nuovo sotto i riflettori per aver rilasciato delle dichiarazioni che hanno lasciato parecchio perplessi. Ma cosa è accaduto?

Sabrina Ghio, l’agghiacciante racconto dell’ex ballerina

Sabrina Ghio proprio in queste ultime ore avrebbe rilasciato delle dichiarazioni piuttosto sconcertanti, che hanno fatto parecchio preoccupare i suoi follower. “Sono seriamente preoccupata per la mia incolumitá, ho rischiato l’infarto stanotte”. Queste le parole di Sabrina, che inevitabilmente hanno scatenato la curiosità dei suoi follower che sono rimasti particolarmente colpiti e desiderosi di capire che cosa fosse accaduto alla loro beniamina. Molto probabilmente la colpa sarebbe proprio del suo compagno ovvero Carlo Negri, il quale soffrirebbe di sonnambulismo.

Il compagno l’ha presa a schiaffi nella notte

Sabrina avrebbe così raccontato ai suoi follower, attraverso il suo profilo Instagram che cosa le fosse accaduto durante la notte. Il compagno ad un certo punto si sarebbe alzato ed avrebbe iniziato a pronunciare qualche parola, finché ad un certo punto ha iniziato ad urlare sempre di più e sarebbe finito anche per prendere a schiaffi la stessa Sabrina. Ovviamente tutto questo sarebbe accaduto durante l’episodio di sonnambulismo e quindi Carlo sarebbe stato completamente incosciente e non in grado di capire che cosa stesse facendo.

Tanta paura per l’ex tronista di Uomini e Donne

Sabrina racconta di avere avuto davvero tanta paura e di aver iniziato a tremare. “A mano aperta mi dá dei ceffoni in faccia fortissimi (…) io gli dico Carlo mi hai menato, lui in preda al sonno mi chiede scusa”. Questo ancora il racconto di Sabrina che comunque è apparsa visibilmente preoccupata ed anche piuttosto terrorizzata da quanto accaduto. “Non ho chiuso occhio tutta la notte, ero seduta sul letto che tremavo come una foglia che non capivo cosa fosse successo, mi stavo sentendo male“, ha continuato così con il suo racconto l’ex ballerina di Amici. Ricordiamo infatti che chi soffre di sonnambulismo purtroppo durante la notte tende a fare delle cose di cui poi al mattino non si ricordano nulla.