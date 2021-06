sabrina-ghio-ricoverata-in-ospedale:-“devo-essere-operata,-ho-paura”

Poche ore fa, Sabrina Ghio ha comunicato ai suoi follower di essere ricoverata in ospedale per affrontare un’operazione. L’ex ballerina della scuola di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne ha ritenuto opportuno informare sulle sue condizioni di salute, dopo aver letto dei commenti inopportuni sotto le foto pubblicate su Instagram:

“Ho letto un messaggio questo weekend in cui sotto una mia storia in barca c’era scritto: ‘Parli tanto di avere pensieri ma non mi sembra proprio, ridicola’. Non sono solita parlare della mia vita privata. Come vi ho sempre detto, cerco di tutelarla tenendo per me le vere gioie e purtroppo anche i dolori. Se solo questo ultimo periodo avessi avuto il coraggio e la forza di confidarvi alcuni dei momenti passati, probabilmente oggi molti di voi eviterebbero commenti stupidi e superficiali. Questo per dirvi che dietro una foto in costume, sorridente e apparentemente spensierata, si nasconde un mondo che voi non conoscete. E oggi voglio confidarvi qualcosa in più senza troppi giri di parole…”.

La paura di Sabrina Ghio dopo una notizia sulla sua salute

Sabrina Ghio ha preferito non scendere nei dettagli riguardo ai problemi di salute che hanno reso necessario il ricovero in ospedale e l’intervento. Tuttavia, ha confidato ai suoi follower il terrore provato quando le hanno comunicato il risultato di alcuni esami fatti:

“Giorni fa sul treno con Penny che mi dormiva sulle gambe, dopo l’ennesimo esame e test, mi arriva una brutta notizia. Mi gira la testa e mi viene un attacco di panico (sono troppo sensibile a queste cose e ho vissuto una brutta esperienza in passato che non mi fa stare serena). Comincio a sudare ma cerco di non perdere la lucidità…Incasso, mi sfogo, piango in silenzio e cerco di essere forte perché Penny è lì che dorme addosso a me! Da quella sera sono stati giorni duri, giorni a capire, a programmare… Giorni in cui ho continuato ad essere comunque mamma, fidanzata, figlia, amica, giorni in cui ho continuato a lavorare e soprattutto giorni in cui ho cercato di non pensare!”.

Sabrina Ghio affronta l’operazione

Sabrina Ghio, allora, ha spigato che oggi si trova in ospedale per sottoporsi a un’operazione. Ha ammesso che, come comprensibile, ha paura. Poco prima di entrare in sala operatoria, ha condiviso una foto e ha chiesto ai suoi follower di essere sempre gentili perché non possono conoscere i problemi che le persone che incontrano stanno affrontando: