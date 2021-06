Sabrina Ghio sta attraversando un momento difficile: solo ora ha raccontato di trovarsi in ospedale, pronta per essere operata. Ecco le sue parole.

Si trova in ospedale e solo ora sta raccontando a tutti cosa le sta accadendo: ecco le parole di Sabrina Ghio

Sono giorni brutti e pensierosi per Sabrina Ghio. L’ex tronista di Uomini e Donne ed ex allieva di Amici si ritrova, in queste ore, in ospedale, pronta per essere operata. Le sue parole su Instagram arrivano soltanto oggi: ha deciso, dal suo letto d’ospedale, di confidarsi con i suoi migliaia di fan e rivelare loro il periodo difficile che sta attraversando. Dovrà sottoporsi ad un’operazione ed ha bisogno del sostegno e la vicinanza di tutti: ecco le sue parole.

Sabrina Ghio: “Sono in una camera d’ospedale”, l’ex tronista solo ora racconta tutto

Sabrina Ghio ha deciso di rompere il silenzio e svelare i dettagli su cosa sta accadendo nella sua vita privata. “Forse è arrivato il momento” scrive l’ex tronista: “Non sono solita parlare della mia vita privata come vi ho sempre detto cerco di tutelarla tenendo per me le vere gioie e purtroppo anche i dolori”.

L’ex tronista ed ex allieva di Amici ha raccontato di un episodio capitato giorni fa sul treno. Era con sua figlia Penelope quando è arrivata una brutta notizia. “Comincio a sudare ma cerco di non perdere lucidità. Incasso, mi sfogo, piango in silenzio e cerco di essere forte. Da quella sera sono stati giorni duri, giorni a capire, a programmare…giorni in cui ho continuato ad essere mamma, fidanzata, figlia, amica” ha proseguito Sabrina.

Ha concluso il suo lungo messaggio avvisando tutti di trovarsi in una camera d’ospedale, aspettando il suo turno per essere operata. “Con la paura nelle vene e le dita incrociate, sperando che vada tutto bene. Dietro ogni profilo Instagram c’è una persona che combatte una battaglia, che magari non ha il coraggio di condividerla con milioni di persone ma che merita rispetto. Siate gentili e più buoni” ha concluso Sabrina.