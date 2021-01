Sabrina Netflix: le coppie sul set e nella vita reale

Sabrina Netflix: le coppie sul set e nella vita reale. Le Terrificanti Avventure di Sabrina si è appena conclusa con la quarta e ultima stagione. Nonostante questo ci siamo affezionati moltissimo al cast della serie, tanto da aver voluto curiosare nella loro vita privata. Anche tu ti sei innamorato del cast di Sabrina? Sabrina coppie. Ecco con chi stanno gli attori de Le Terrificanti Avventure di Sabrina nella realtà!

Credits: Netflix

Kiernan Shipka

Sabrina coppie: Kiernan Shipka nella serie interpreta la protagonista Sabrina Spellman. Nella prima stagione della serie la mezza strega è fidanzata con Harvey Kinkle. Tuttavia, per quanto i due si amino, sono costretti a separarsi. Il ragazzo infatti non accetta del tutto la natura di Sabrina, non per l’essere strega in sé, ma per come utilizza la magia. Il suo interferire nella vita delle persone con i poteri secondo Harvey è sbagliato. I due restano quindi buoni amici e Sabrina inizia a frequentare lo stregone Nicholas Scratch.

Kiernan Shipka è fidanzata? L’attrice attualmente è fidanzata con il regista Christian Coppola, con cui sta dal 2019.

Christian Coppola E Kiernan Shipka Insieme. Credits: Instagram Profilo Ufficiale Di Kiernan Shipka @kiernanshipka

Gavin Leatherwood

Gavin è Nicholas Scratch nella serie. Affascinante e misterioso, si dimostra da subito gentile e accomodante con Sabrina, aiutandola anche quando era proibito dalla sua Congrega. Riesce finalmente a conquistarla nella seconda stagione, decidendo di usare il suo corpo come prigione per Lucifero. Sabrina a quel punto capisce di essersi innamorata davvero di lui, tanto da andare all’Inferno per riprenderselo.

Gavin Leatherwood è single? Non sappiamo con certezza se l’attore sia al momento in una relazione oppure no, visto che dai suoi social non è possibile dedurlo. Alcune indiscrezioni dicono che sia stato nel 2019 insieme all’attrice Brittney Rippeon, ma se fosse vero in ogni caso la loro storia è giunta al capolinea.

Ross Lynch

Ross Lynch interpreta Harvey Kinkle, il primo vero amore di Sabrina. Dopo che scopre che la sua ragazza è in realtà una strega, nonostante ne sia innamorato, non riesce ad accettarlo. In primis perché lei riporta in vita il fratello Tommy, decisione che lui non avrebbe mai preso. Harvey nella seconda stagione è ancora innamorato di lei ma è Sabrina a troncare perché capisce che tra loro non può funzionare. A quel punto Harvey inizia una storia con Rosalind, la migliore amica di lei.

Nella vita reale Ross Lynch sta davvero insieme a Jaz Sinclair, l’interprete di Rosalind!