sabrina-salerno-e-la-confessione-spiazzante-sulla-vita-privata:-“a-volte-sono…”

Sabrina Salerno spiazza con una confessione sulla vita privata: “A volte sono anaffettiva”

La showgirl e cantante reduce dal successo nell’ultima edizione di Ballando con le stelle nei mesi scorsi ha concesso una lunga intervista al settimanale Gente in cui si è sbilanciata sulla sua vita professionale e privata. La Salerno da anni è sposata con Enrico Monti ed in due hanno un figlio adolescente e proprio sul rapporto con il marito e su come è in amore ha confessato:

“A volte sono un pochino anaffettiva. Passo da generosi slanci a grandi durezze e freddezze. Enrico sa come prendermi, ha un’anima buona, dolce, con una frase riesce a calmare le acque che si agitano attorno a me.”

La showgirl, inoltre, ha aggiunto che lei è molto gelosa e possessiva a differenza del marito che è molto più tranquillo e sicuro di se stesso.

La showgirl si racconta senza freni: “Sono schietta e un po’ umorale”

Gelosa ma anche molto esigente con se stessa, Sabrina Salerno durante l’intervista al magazine suddetto si è descritto senza mezzi termini rivelando quali sono i suoi pregi ed i suoi difetti: ”

Sono schietta, secca, dico sempre quello che penso. Sono umorale e nel mio corpo convivono due donne, una solare ed un’altra lunatica ed ombrosa. Cambio spesso opinione perché mi metto in discussione ed amo vedere le cose da più punti di vista.”

Vanitosa e molto attenta alla sua forma fisica che cura con una corretta alimentazione ed attività fisica, la Salerno ha confessato infine che i suoi più grandi amori della sua vita sono il marito ed il figlio Luca, per il quale ammette di provare un ‘sentimento totalizzante che dà senso a tutto.’

Sanremo 2023, Sabrina Salerno sarà in gara tra i cantanti? L’appello ad Amadeus

Non solo di vita privata, la showgirl nell’intervista ha parlato anche dei suoi prossimi progetti professionali che la vedono impegnata in nelle vesti di cantante e proprio per questo la showgirl ha rivolto un appello al conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2023. Del resto la stessa in una scorsa edizione lo ha affiancato sul palco dell’Ariston come co-conduttrice per una serata.

