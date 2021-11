sabrina-salerno-una-furia-con-samuel-peron-e-poi-…

Sabrina Salerno la conosciamo tutti per essere una nota showgirl italiana la quale al momento è impegnata in una delle trasmissioni più amate di sempre, ovvero Ballando con le stelle. In queste settimane, la cantante ha dimostrato di avere anche un grande talento nella danza. Nel programma da coppia fissa con Samuel Peron. I due hanno dimostrato di avere trovato un grande feeling, anche se ultimamente qualcosa sembra essere accaduto che ha compromesso purtroppo il loro rapporto. Si vocifera che addirittura Sabrina voglia lasciare il programma. Ma come stanno le cose? In questi giorni è arrivata una notizia secondo la quale Sabrina Salerno avrebbe litigato con il suo maestro di ballo Samuel Peron. La concorrente sembra stia valutando di lasciare il programma. Ma quando sarebbe avvenuta questa lite? Si dice che i due abbiamo litigato pesantemente poco prima della terza puntata. Ma cosa è accaduto nello specifico?

Sabrina Salerno, rivelazione di Ballando con le stelle

In queste settimane Sabrina ha dimostrato di avere un grande talento e potremmo di certo definirla una delle rivelazioni di questa edizione di Ballando con le stelle. Sembra che la cantante abbia fatto intendere di essere pronta a prendere lezioni di ballo una volta terminato il programma, essendosi tanto appassionata a questa disciplina. E’ stato proprio Samuel tra l’altro, ad indicare a Sabrina una scuola di danza dove poter andare per ballare insieme al marito Enrico Monti.

La cantante fa una rivelazione scioccante sul rapporto con Samuel Peron

Ritorniamo però alla lite avvenuta tra Sabrina e Samuel. E’ stata proprio la cantante nel corso di un’intervista rilasciata ad Oggi a svelare cosa è accaduto con il suo maestro di ballo, svelando un retroscena davvero inedito sul loro rapporto. Sembra che già all’inizio tra i due ci sia stato qualche problemino ed abbiano discusso tanto che Sabrina pare fosse pronta a lasciare il programma.“Prima della terza puntata abbiamo litigato, è stato un disastro, volevo lasciare la trasmissione. Mi chiedeva più grinta, mentre io stavo ancora prendendo le misure. Voleva che mi buttassi subito, ma io stavo studiando il palco, le persone. Poi Mietta, con cui sono amica da 30 anni, è andata via e io mi sono ritrovata da sola. Ho pensato che questo programma non fosse adatto a me, e con chi me la sono presa? Con lui. Gli ho detto che non potevamo funzionare, che non eravamo ben assortiti, e le sue coreografie non mi piacevano”.

Sabrina ha confessato di aver pensato di lasciare il programma, poi le scuse

Sabrina ha poi confessato di essersi resa conto di aver sbagliato e di aver fatto un passo indietro e aver chiesto scusa. “Mi sono resa conto che stavo facendo tutto da sola e gli ho chiesto scusa. È stato difficile per me ammettere di avere sbagliato, le mie posizioni in genere sono toste. Grazie a questo programma mi so mettendo in discussione”. Questo ancora quanto aggiunto dalla cantante. Adesso però, fortunatamente tra i due è tornato il sereno ed effettivamente la loro complicità è visibile ad occhio nudo. “Siamo entrati in una bolla io e lui – conclude – siamo una delle coppie più vere di Ballando. Coppia di ballo, sia chiaro. Non è stato facile affidarmi a lui, perché io sono abituata a stare sul palco da sola. Ma ora ci vediamo anche fuori, ci confidiamo, ci siamo raccontati anche le cose più profonde”.Questo ancora quanto aggiunto dalla cantante.