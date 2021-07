sabrina-salerno:-“vip-21enne-e-fidanzato-ci-ha-provato-con-me”

Da parte della sempre affascinante genovese arriva un racconto che ha del clamoroso. Cosa ha svelato Sabrina Salerno in grado di far discutere.

Ancora oggi lei è molto amata e desiderata. E Sabrina Salerno non accenna a svestire i panni del sexsymbol. La cantante ligure, ormai da tanto tempo veneta d’adozione, è sempre uno splendore.

Sabrina Salerno Foto dal web

Bellissima sorridente, piena di ascino e di avvenenza, dopo averci fatto tutti quanti innamorare nel corso degli anni ’80, la Salerno continua ad ammaliarci anche ai giorni d’oggi.

E, come diverse altre vip bellissime come lei, pure Sabrina utilizza in maniera massiccia i social per tenere vivo il desiderio attorno a lei. A volte questo crea dei problemi, con la genovese che è costretta a bloccare gli ammiratori troppo insistenti e che perdono il controllo.

Ne aveva parlato lei stessa tempo fa in una intervista rilasciata su Rai Radio 2, con alcuni che pensavano di essere sposati con lei. Nella vita di tutti i giorni lei è sposata con Enrico Monti, con il quale era fidanzata sin dalla metà degli anni ’90.

L’ammissione: “Un giovane vip ci ha provato con me”

I due sono andati all’altare nel 2006 ed oggi hanno anche un figlio, nato due anni prima: si tratta di Luca Maria Monti. La sua storia sentimentale è molto felice.

Però anche la cantante ha avuto qualche avventura. Ed anche qualche episodio poco piacevole. Sempre Sabrina Salerno ad esempio ammise che un suo vecchio manager le impedì di coltivare una storia d’amore con un noto cantante straniero.

Lui la controllava in toto. La Salerno ai tempi era molto giovane, eppure già celebre. Ma era finita con l’essere alla mercé di quel personaggio. Poi finalmente ha saputo reagire, costruendosi una vita magnifica.

E poi ecco una confessione su di un episodio particolare avvenuto su Instagram. La cantante narra di un tentativo di approccio ricevuto da…