Saca do café robusta começa março custando R$ 630 em Rondônia

Cotação da Emater mostra o preço médio da saca em várias cidades. Veja onde está o melhor preço pago ao produtor. Março de 2023 começou com a saca do café robusta beneficiado (60 kg) sendo vendido, à vista, por até de R$ 630 em cidades de Rondônia, de acordo com a nova cotação agrícola divulgada pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado (Emater -RO).

A pesquisa foi realizada entre 27 de fevereiro e 3 de março em vários municípios do estado e refere-se ao preço médio pago ao produtor rural.

Sacas de café

Luiz Valeriano/Ascom CCCMG

Maior e menor preço

O levantamento indica que Ji-Paraná e Porto Velho vendem a saca mais cara do estado, sendo cobrado R$ 660. Machadinho d’Oeste tem o menor valor médio da cotação, sendo cobrado R$ 550.

Em Cacoal, considerada a capital do café, a saca tem preço médio de R$ 650.

Veja o preço da saca de café robusta nos municípios de RO

Vito Califano