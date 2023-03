Prédio fica na Rua Anita Garibalde, no bairro Liberdade. Ninguém ficou ferido. Sacada se desprende de apartamento em Resende

Reprodução/Redes sociais

Uma sacada se desprendeu de um apartamento no sábado (11) em Resende (RJ). O edifício fica na Rua Anita Garibalde, no bairro Liberdade. Ninguém ficou ferido.

Após se desprender, a estrutura ficou “apoiada” na sacada debaixo, que faz parte do mesmo apartamento (veja imagem acima).

De acordo com a Defesa Civil, a queda da sacada pode ter sido motivada por infiltrações. A estrutura já havia sido interditada em agosto de 2021 por apresentar rachaduras. Desde a época da interdição, ninguém morava no apartamento.

A estrutura da sacada, que ficou pendurada, foi retirada por um caminhão munck. Como medida de segurança, as sacadas dos apartamentos abaixo foram interditadas. O prédio não precisou ser evacuado.

Procurada pela produção do RJ1, a administração do condomínio não se pronunciou sobre o ocorrido.

Sacada foi removida por um caminhão munck

Divulgação/Defesa Civil

Sacada se desprende de prédio em Resende

Reprodução/Redes sociais

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

pappa2200