Sace: dove ripartirà il “made in Italy”

Le prospettive per il 2020 sono profondamente mutate nel corso del primo trimestre dell’anno. Il virus Covid-19, originatosi in Cina a fine dicembre dello scorso anno e diffusosi rapidamente su scala globale, ha accentuato, in negativo, il quadro dei rischi delineato a inizio anno: dal rallentamento delle grandi economie a una forte recessione globale, dalla tregua siglata dal Phase-one trade deal tra Stati Uniti e Cina al crollo degli scambi commerciali, per citarne alcuni. Le misure di contrasto all’emergenza sanitaria adottate da numerosi paesi hanno, infatti, precipitato il mondo nel cosiddetto “Great Lockdown”, con forti ripercussioni – già in parte osservabili – sull’attività economica mondiale.

Lo shock Covid-19 può essere assimilato a un disastro naturale, ovvero un evento imprevedibile e esogeno al sistema economico. A differenza però di un terremoto o di un urgano (che per definizione sono eventi istantanei), la durata dello shock da pandemia è variabile e al momento, in assenza di un vaccino e di terapie, ancora non nota al mondo scientifico. L’evidenza empirica mostra come gli effetti di uno shock causato da un disastro naturale o da una pandemia tendano a essere temporanei e riassorbiti rapidamente. Al contrario, uno shock di natura economico-finanziaria tende a propagare i suoi effetti su un orizzonte temporale più lungo, e in alcuni casi la perdita di output può essere permanente.

Nel caso del coronavirus, le misure di contenimento del contagio basate sul distanziamento sociale e sulla chiusura delle attività produttive non essenziali si traducono in uno shock simultaneo di domanda (crollo di consumi e investimenti) e offerta (interruzione della produzione e delle catene di fornitura globali). In altri termini, oltre allo shock pandemico assistiamo anche a uno shock di natura economico-finanziaria. Gli effetti di medio-termine dipendono quindi da una serie di fattori, la cui evoluzione è al momento ancora molto incerta: (i) durata del lockdown e delle misure restrittive; (ii) dimensione e efficacia degli interventi di politica economica, sia fiscale che monetaria; (iii) efficacia delle misure per garantire la stabilità dei mercati finanziari; (iv) risposta del settore privato e eventuali fenomeni di «isteresi» di consumatori e imprese

Lo shock congiunto, a livello internazionale, di offerta e domanda e l’incertezza riguardo alla durata della pandemia rappresentano i fattori negativi dietro la drastica revisione al ribasso delle prospettive di crescita dell’economia globale. Le stime del consensus per il 2020 sono, infatti, allineate su una profonda recessione e convergono verso una contrazione largamente superiore a quella registrata nel 2009 durante la Crisi Finanziaria Globale (CFG). Secondo l’istituto di previsione Oxford Economics (OE), nel suo esercizio baseline, il Pil mondiale è atteso ridursi di circa il 5% su base annua. Sotto l’ipotesi di contenimento della pandemia ed efficacia delle misure di politica economica, la contrazione dell’attività globale sarà particolarmente significativa nel secondo trimestre per poi recuperare gradualmente terreno nella seconda parte dell’anno – in concomitanza con l’allentamento del lockdown – e balzare nel 2021 con una ripresa plausibilmente a “V”.

In questo contesto, il commercio internazionale di beni risulta fortemente colpito, con un calo stimato per quest’anno superiore al 9% in volume, più contenuto rispetto alle previsioni diffuse in aprile dall’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), secondo cui la contrazione risulterebbe più marcata in uno scenario “relativamente ottimistico” di contenimento della pandemia (-12,9%) e maggiore di quella registrata nel 2009 (-12,3%). Rispetto alla CFG, i settori più colpiti dal lockdown sono quelli caratterizzati da un elevato grado di complessità delle Catene Globali del Valore (in particolare, il comparto dell’automotive – già in difficoltà da un biennio – e dell’elettronica) e quelli legati ai servizi. Quest’ultimi sono severamente impattati dalle restrizioni imposte ai trasporti e ai viaggi nonché dalle misure di distanziamento sociale che colpiscono severamente la filiera Horeca (Hotellerie-Restaurant-Café) e in generale le attività legate all’ospitalità. Di conseguenza, la crisi del settore dei servizi – che aveva mostrato capacità di resilienza nel corso della guerra commerciale – accentuerà la contrazione degli scambi di beni a essi collegati.

Questa congiuntura fortemente negativa si riflette in un brusco calo atteso delle esportazioni italiane di beni, dopo un decennio di espansione in cui le vendite all’estero hanno svolto il ruolo di driver principale della crescita del nostro Pil. Per quest’anno le nostre stime indicano una contrazione prossima al 10%. Per il 2021, ci attendiamo una ripresa sostenuta con un rimbalzo della stessa intensità, in linea con il recupero della domanda estera in uno scenario di contenimento della pandemia. Già a partire dal quarto trimestre di quest’anno alcuni settori – come il comparto alimentari e bevande e farmaceutica. Altri comparti, come l’automotive e gli altri mezzi di trasporto dovranno attendere l’anno prossimo. Avranno bisogno di più tempo per ripartire anche beni di consumo durevoli come l’arredamento e il design, e non durevoli come l’alta moda e la gioielleria, che richiedono fiducia, anche se sulle fasce qualitative più alte di prodotto la domanda estera potrebbe mostrare un grado di reazione allo shock migliore. La meccanica strumentale, che rappresenta il 20% dell’export italiano complessivo, risentirà dei minori investimenti attesi.

A livello di mercati di destinazione, sulla base di previsioni aggiornate delle importazioni (che in parte scontano anche le evoluzioni della diffusione del virus a livello geografico) dei principali paesi prioritari individuati dalla Cabina di Regia, mercati chiave dai quali l’export italiano potrebbe essere trainato già dalla fine del 2020 sono quelli asiatici, Cina in primis ma anche Vietnam e, in parte, Filippine. I tre mercati hanno evidentemente rilevanza diversa per le nostre esportazioni, ma specie in Vietnam la performance recente delle nostre vendite è stata molto positiva. Importanti saranno anche Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, nonostante gli impatti dei forti cali del prezzo del petrolio, senza ovviamente trascurare tra i paesi avanzati la Germania e gli Stati Uniti (dal 2021), rispettivamente primo e terzo mercato di sbocco.

La ripresa dell’economia italiana passerà quindi dall’export, ma saranno necessari investimenti, strategia di marketing e di vicinanza ai clienti. Il quadro dei rischi rimane inoltre complesso e incerto, con spinte al ribasso. In uno scenario di stress alternativo – basato sull’ipotesi di prolungamento della pandemia – la recessione economica nel 2020 sarebbe più marcata e il recupero nel 2021 più lento. Parimenti, anche la riduzione del volume di scambi mondiali – e quindi anche del nostro export – risulterebbe maggiore.