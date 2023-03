Sachê de ketchup é achado dentro de toninha grávida encontrada morta no litoral de SP

Golfinho estava encalhado em Praia Grande (SP). Sachê de ketchup é achado dentro de toninha grávida encontrada morta em Praia Grande (SP)

Um sachê de ketchup foi achado no estômago de uma toninha (Pontoporia blainvillei) encontrada sem vida e encalhada em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Segundo o Instituto Biopesca, o item foi identificado durante o exame de necropsia [técnica em que o cadáver é examinado minuciosamente].

Em nota, a instituição informou que o golfinho encontrado era uma fêmea adulta grávida. O animal estava com marcas de rede na pele, indicando que, possivelmente, se enroscou e morreu.

De acordo com o Instituto Biopesca, outras 14 toninhas foram encontradas mortas com o mesmo tipo de marca de rede, entre os dias 1 e 24 de março, em praias do litoral centro-sul de São Paulo.

Apesar de não ser uma espécie alvo da pesca, a instituição informou que a toninha está ameaçada de extinção por conta da captura acidental e ingestão de resíduos que são descartados de forma inadequada e acabam indo para o mar, assim como o sachê de ketchup encontrado dentro do golfinho.

Ao encontrar mamíferos, tartarugas e aves marinhas, vivos debilitados, ou mortos, o Instituto Biopesca orienta o acionamento do serviço de resgate pelos telefones 0800 642 3341 (horário comercial) ou (13) 99601-2570 (WhatsApp e chamada a cobrar).

