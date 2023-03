safilo,-tavolo-di-crisi-in-regione-ma-l’azienda-vuole-chiudere-a-longarone

Venerdì, 23 marzo 2023 – Safilo tira dritto su Longarone: al tavolo di crisi in Regione Veneto, l’azienda ha confermato “la non strategicità del sito e la ricerca di soluzioni alternative alla chiusura”. E la Regione è tornata a chiedere “maggiori dettagli rispetto alle ragioni finanziarie e produttive in base alle quali Safilo lo scorso gennaio ha espresso la volontà di dismissione dello stabilimento bellunese”. Il botta e risposta c’è stato ieri pomeriggio in sede regionale, a Palazzo Grandi Stazioni a Venezia, per il tavolo di aggiornamento sulla situazione di Safilo convocato dall’assessora regionale al Lavoro Elena Donazzan insieme all’Unità di crisi aziendali della Regione. Hanno partecipato alla riunione i rappresentanti dell’azienda supportati da Confindustria Belluno, e quelli Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil con i rappresentati dei lavoratori dello stabilimento di Longarone.

Safilo ha aggiornato rispetto alla ricerca avviata per di esplorare soluzioni alternative alla chiusura dello stabilimento di Longarone. “È stato preso atto – riferisce una nota della Regione – che l’azienda e i sindacati hanno proceduto secondo quanto concordato nell’ultimo tavolo con specifici incontri per singoli siti di produzione di Santa Maria di Sala e Padova. Per i quali è stato confermato o l’obiettivo dell’azienda di mantenerli aperti e di investire nel loro sviluppo”. Impegni che saranno verificati con incontri periodici. Ma su Longarone le cose vanno diversamente: Safilo vuol chiudere e la Regione prova a non recedere dall’obiettivo di salvare la fabbrica e i 468 addetti.

