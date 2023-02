Safra da lichia atrasa e preço aumenta no comércio do Alto Tietê

Por conta do clima, pode e ácaro árvores estão com poucas frutas. Nutricionista ensina flan de lichia. Clima atrasa safra da lichia no Alto Tietê

Os produtores rurais do Alto Tietê que cultivam lichia tiveram uma safra bem escassa esse ano. A safra era para ter sido colhida em dezembro, mas o clima, um ácaro que infestou algumas plantações e poda atrasaram e diminuíram a produção na região.

O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo. Com a chegada do verão a lichia ganha destaque no comércio. A média de produção anual é de 4 mil toneladas. A lichia é uma fruta de origem chinesa e está presente na maioria das mesas de Natal das famílias brasileiras.

Nas plantações do Alto Tietê o que se vê nas árvores são poucas frutas e algumas ainda estão verdes.

Em uma propriedade em Biritiba-Mirim são cerca de 300 pés que podem produzir até 6 toneladas de lichia por safra. “A procura é grande e todo ano tá aumentando sim. É que ela só dá no final do ano. Era para dar em dezembro. Esse ano nós estamos em fevereiro e ainda estamos tendo lichia verdes ainda e deu pouco”, explica o empresário Epaminondas Luiz de Amorim Neto.

Parte dos pés foram podados e só podem dar frutos na próxima safra. “Tem três partes de lichia. Uma parte nós podamos e sabemos que quando a gente poda, sabe que no final do ano não tem. Então, agora a gente já entra com a poda.”

O impacto da safra escassa já chegou ao comércio. Como o clima afetou diretamente a produção, o mercado está inflacionado. “Fruta já não tem muita no mercado, então o preço tá muito elevado não chega a ser viável para o cliente agora. Então a gente acaba deixando para próxima safra que seria no final do ano”, analisa o comerciante Wagner Kameoka.

Alguns consumidores sabem das dificuldades enfrentadas pelos produtores e já sentem falta da fruta. “Se a gente pudesse comer sempre, para todo mundo, seria muito bom. Porque aí teria aquela alimentação saudável”, afirma a aposentada Maria Lúcia Oliveira

Flan de Lichia

Além de ser consumida in natura, a lichia pode ser transformada em suco e doces. A nutricionista Brenda Luciano de Matos ensina a fazer um flan de lichia saudável e rápido. “Lichia é riquíssima em vitaminas e minerais, principalmente, vitamina C que é muito importante para imunidade. Tem também vitaminas do complexo B, magnésio importante para quem faz atividade física. Porque a gente perde magnésio na respiração. E rico em antioxidantes que são substâncias que ajudam a retardar o processo de envelhecimento porque combate os radicais livres.”

Ingredientes

2 potes de iogurte natural

2 medidas do mesmo pote de lichias sem casca e sem semente

1 pacote de gelatina sem sabor

mel ou adoçante natural a gosto

2 colheres de sopa de semente de chia (opcional) e meio copo de suco de lichia (para cobertura)

Modo de Fazer

Primeiro lave as lichias e tire a casca. A nutricionista ensina um segredo para retirar a polpa da fruta facilmente. “É só cortar a tampinha da fruta e apertar. Ela sai com muita facilidade.”

Depois tire a semente da polpa. O próximo passo é hidratar a gelatina com um pouco de água, dissolva bem, e depois leve ao micro-ondas por 20 segundos. Depois misture todos os ingredientes em um processador. Despeje o conteúdo em uma jarra para preencher taças com a mistura. Leve a geladeira até endurecer.

Enquanto isso, faça a cobertura do flan. “Lembrando que o suco da lichia, eu tirei antes de misturar os ingredientes.” Pegue a semente de chia e mistura no suco de lichia. Fica na consistência de uma geleia. Essa geleia fica em cima do flan e agrega mais fibras ao doce.

Flan de lichia ganha cobertura de chia

