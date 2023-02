Para aproveitar as uvas doces produzidas em Jundiaí é bom não demorar muito, porque a safra está terminando. A principal variedade cultivada é a Niagara. Safra da uva está perto do fim em Jundiaí

Em um sítio de Jundiaí (SP), o produtor cultiva oito mil pés de uva e, em pouco mais de dois meses, ele deve colher cerca de cinco mil caixas. Nesta safra, a colheita atrasou quase 15 dias por causa do frio no momento da poda, em agosto e setembro de 2022.

Além disso, os produtores da cidade enfrentaram muita chuva e, por isso, a quantidade de uvas que teriam que estar perfeitas para o Natal foi pequena. Para o produtor, o prejuízo só não foi maior, pois investiu em um cultivo que minimiza os impactos da chuva.

Por enquanto, apenas 30% dos mais de 500 produtores de uva de Jundiaí (SP) tem esse cultivo. A prefeitura vem incentivando o investimento na tecnologia para minimizar os impactos do clima.

A produção da fruta movimenta a economia de Jundiaí. 40% do que é vendido no estado de São Paulo é da terra da uva. Essa é uma atividade que tem uma importância grande para os produtores do município, chegando a responder por 80% da geração de renda.

