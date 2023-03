É época de colheita de amendoim no centro-oeste paulista e os produtores estão satisfeitos. O clima colaborou e a expectativa é que esta seja uma das melhores safras dos últimos anos. Safra de amendoim é uma das melhores dos últimos anos no interior de SP

Para entender como está a colheita de amendoim neste ano, o Nosso Campo visitou uma produção em Pompeia (SP). São 850 hectares de plantação e o resultado tem sido melhor que no ano passado. Embora a colheita esteja atrasada, a expectativa é que esta seja a melhor safra dos últimos anos.

Mais de 90% do amendoim do Brasil é produzido no estado de São Paulo. A safra do ano passado foi de mais de 690 mil toneladas de amendoim em casca. Neste ano, a expectativa é de que a produção ultrapasse um milhão de toneladas, segundo a Câmara Setorial do Amendoim.

Bom para quem planta, mas também para quem espera o ano todo pra poder trabalhar na lavoura. A colheita farta deste ano fez os produtores investirem em maquinários agrícolas e em mão de obra.

Além de uma safra maior, os produtores também estão satisfeitos com o preço. Em 2022, a saca de 25 quilos estava sendo vendida em torno de R$ 60. Agora, a cotação está chegando a R$ 90. Em uma fábrica de Tupã, a maioria dos grãos é exportada para mais de 40 países.

