Quem gosta de caqui, tá na hora de aproveitar a safra. A oferta da fruta deve aumentar nas próximas semanas. Em Itatiba, que é um dos principais municípios produtores, a colheita deve ser menor porque as plantas sentiram os efeitos do clima. Safra de caqui começa a ser colhida em Itatiba

Itatiba (SP) é conhecida como a terra do caqui. São muitas plantações no município e, nesta época, a fruta vira fonte de renda para dezenas de famílias. Os mais de 70 produtores cuidam de cerca de 60 mil caquizeiros. A colheita vem aumentando semana a semana e deve ir até o início de maio.

Em uma propriedade onde plantar caqui é uma tradição há mais de 50 anos, são 500 pés da fruta, da variedade rama forte, que é o caqui mais mole. A produtividade por pé deve girar em torno 250 quilos.

Pode parecer bastante, mas normalmente o produtor consegue colher mais de 300 quilos. No ano passado, na época de brotação da safra, em setembro, fez frio, sendo que o ideal era que fizesse calor.

Colheita

O momento certo para colher o caqui é quando ele está com a cor laranja. Se a fruta ficar muito madura no pé, pode ser difícil de manusear e pode acabar estragando.

Depois de colhido, o caqui passa um tempo na estufa. E depois vai para uma máquina, que acaba dando brilho para a fruta. Após esse processo, os trabalhadores pegam um por um para embalar. E já na caixa, é hora de terminar de amadurecer para ser vendido.

O produtor vendeu o caqui a R$ 2,50 o quilo na safra passada, que foi bem farta. Este ano, com menos oferta, deve vender a R$ 4.

