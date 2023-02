Sagres completa 64 anos com histórico de progresso, desenvolvimento e melhorias

Com a tranquilidade de uma cidade do interior, somada ao trabalho e união de seus cidadãos, município se torna um lugar feliz para morar Cristo, na cidade de Sagres

Sagres – Cedida

Nascida em 1943, a cidade de Sagres completa 64 anos neste 18 de fevereiro com uma história de orgulho aos seus habitantes. Mais de seis décadas de trabalho, esforço e dedicação levam o município a se movimentar pelo tempo e evoluir.

Antes chamada de Vila Drumond, o nome atual é uma homenagem à Escola Naval de Sagres, uma vila localizada em Portugal. Cor da cidade, o azul, presente na bandeira e que retrata o Rio do Peixe, um dos principais da região de Presidente Prudente (SP), faz o contraste perfeito entre urbano e natureza.

A tranquilidade de uma cidade pequena do interior é a composição perfeita de uma vida mais segura e de proximidade com os familiares, amigos e vizinhos. Essa pode ser uma das receitas da felicidade e da qualidade de vida do sagrense.

Dentre os diversos atributos que se pode notar dos moradores, o acolhimento é um deles. O café e a boa conversa não faltam na rotina do dia a dia. E se tratando de reunião, o coreto, praça e as belas cachoeiras da cidade são os melhores pontos de lazer.

Se for convidado pelo sagrense para comer, pode ser que você encontre na mesa uma boa galinha caipira ou um feijão de corda, herança da forte influência nordestina. Mas o que não pode faltar é o tradicional churrasco de final de semana, que reúne as famílias e amigos.

Progresso constante

Parque infantil ao lado da praça da igreja matriz

Cedida

O trabalho e união tanto da administração quanto do povo, fazem com que a cidade de Sagres continue se desenvolvendo através do tempo, com melhorias em diversos setores.

Nada melhor do que essa data especial do dia 18 para comemorar desde as pequenas até as grandes conquistas.

Obras e reformas também fazem parte dessa história para que o sagrense viva melhor e seja bem atendido. A população pode contar com serviços que funcionam, sempre em busca de melhorias, além de perceber a limpeza contínua do município e o projeto urbanístico da reformulação do trevo principal.

A reforma do Cemitério Municipal, com a recuperação de instalações internas, capela e estacionamento, é um dos exemplos de cuidado. Além disso, as crianças agora podem usufruir de parque infantil ao lado da praça da igreja matriz, uma reivindicação antiga da comunidade.

Reforma feita no cemitério de Sagres

Sagres – Cedida

Outro passo importante para o desenvolvimento da cidade e da sociedade também, é o uso renovável de energia, com a implantação de placas fotovoltaicas na Escola Municipal Atílio Sani.

Implantação de placas fotovoltaicas na Escola Municipal Atílio Sani

Sagres – Cedida

A charrete

Dentre as curiosidades de Sagres, além da Folia de Reis, uma tradição mantida na cidade através dos anos e que agita a comunidade no começo de ano, a charrete do seu Ermíro e dona Artemina, é vista com orgulho e emoção pelos moradores.

Ermiro, que na verdade se chama José Agostinho, chegou a cidade no ano de 1955, vindo de Alagoas, antes mesmo da emancipação do município. A história do casal se mistura com a da cidade, as raízes construídas em Sagres durante os anos emocionam quem vê o casal passando aos domingos pelas ruas, cantarolando as músicas antigas que tocam no som do transporte, que já faz parte da família há mais de 20 anos.

Segundo o casal, o amor pela cidade, a vontade de apreciar o povo e a comunidade, é o que os motiva a saírem pelas ruas como lazer. Afinal, foi essa a cidade que escolheram para criar os filhos e netos.

Mais de Sagres

Sagres foi desmembrada do distrito da sede do município de Osvaldo Cruz em 1948, ficando pertencente à Comarca de Lucélia até o ano de 1954, mas passando, posteriormente, à Comarca de Osvaldo Cruz. O município foi criado pelo decreto Lei n 5.285, de 18 de Fevereiro de 1959 e instalado em 1º de Janeiro de 1960

O município é banhado pelos rios do Peixe, Córrego do Lagarto, Córrego Salto da Onça, Córrego Luiz Adolfo, Córrego Lambari, Córrego Gerimuabo, Córrego Capivara, Córrego do Queixada, Córrego do Macaco, Ribeirão da Negrinha e Ribeirão Canguçú, integrantes da Bacia Hidrográfica dos rios Aguapeí e do Peixe.

A população estimada é de 2.427 pessoas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2021. A cidade tem 147,935 km² de área territorial (2021) e o Produto Interno Bruto (PIB) per capita de R $19.126,62 (2020).

Sagres é um município de vocação agrícola e pecuarista.

Parabéns, povo sagrense, pelos 64 anos de uma cidade acolhedora e especial para o Oeste Paulista!

Feliz Cidade Sagres

Ufficio Stampa