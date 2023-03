Sagui branco raro é flagrado por morador de Valinhos; VÍDEO

Registro foi feito na Avenida Joaquim Alves Correa. Mudança na cor do animal é uma condição rara e se trata de uma alteração genética. Sagui albino raro aparece em Valinhos

Um sagui branco raro foi flagrado em Valinhos (SP), na manhã desta terça-feira (7). O registro foi feito na Avenida Joaquim Alves Correa.

O morador Márcio José da Silva enviou imagens do sagui à EPTV, afiliada da TV Globo. A mudança na cor do animal é uma condição rara e se trata de uma alteração genética.

Por serem brancos, esta espécie se torna presa fácil para os predadores porque não conseguem se camuflar nas árvores.

Sagui Albino foi flagrado em Valinhos

Reprodução/EPTV

VÍDEOS: saiba tudo sobre Campinas e Região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

valipomponi