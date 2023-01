Saiba como acionar as ouvidorias das concessionárias de energia e saneamento no Vale do Paraíba

Setor tem o objetivo de gerar a comunicação entre empresa e cliente para resolver problemas e ouvir sugestões. Saae Jacareí

Concessionárias de energia elétrica, saneamento básico e de qualquer outro tipo de serviço disponibilizam aos clientes um espaço chamado de ‘ouvidoria’, um canal dedicado a denúncias, sugestões, reinvindicações, reclamações e demais tipos de necessidades.

O atendimento pode ser acionado em diversos casos, principalmente em casos em que os padrões da empresa são violados. O consumidor expões os problemas e o setor deve apresentar uma maneira de resolução, acompanhando as etapas e o andamento dos serviços.

Na maioria das vezes, os meios de acesso à ouvidoria são por meio de e-mail, telefone, Whatsapp ou de forma presencial.

Veja como acionar as ouvidorias de algumas concessionárias da região:

EDP

A ouvidoria da EDP responsável pela distribuição de energia elétrica à cidades como São José, Taubaté, Jacareí, Pindamonhangaba e outras 15 cidades do Vale do Paraíba e região; funciona de segunda a sexta-feira (com exceção de feriados), das 8h às 18h .

Para realizar reclamações os caminhos pode ser pelo telefone 0800 721 0201 ou o preenchimento de um formulário disponível no site.

De forma presencial, em São José dos Campos, a ouvidoria funciona nos mesmos dias e horários, situada na Avenida Cassiano Ricardo, número 1973, no Jardim Alvorada.

Sabesp

A Sabesp, que realiza serviço de saneamento básico a São José dos Campos, Bragança Paulista e outras cidades da região, tem o serviço de ouvidoria em funcionamento de segunda a sexta-feira (também com exceção de feriados), das 8h às 18h.

Outros meios para contatar a ouvidoria são por telefone no número 0800 055 0565, pelo e-mail ouvidoria@sabesp.com.br e por formulário disponível no site da empresa para casos de serviços não atendidos ou não satisfatórios realizados pela concessionária.

Elektro

A Elektro recomenda alguns canais para que seus clientes acessem a ouvidoria. Um deles fica disponível no site por meio da “Agência Virtual”. Outro caminho é o telefone no número 0800 012 4050. A companhia reforça que a resposta ocorre em até 15 dias corridos.

Saae em Jacareí

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) em Jacareí, disponibiliza o número 0800 725 0330 como caminho para reclamações e sugestões. Outras opções são o chat online no site da companhia e solicitação via e-mail comunicacao@saaejacarei.sp.gov.br ou ouvidoria@saaejacarei.sp.gov.br.

Aneel

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) por se tratar de uma agência reguladora, deve ser acionada em casos que o problema não foi resolvido mesmo após contato com as ouvidorias das empresas responsáveis pela distribuição de energia elétrica.

A reclamação pode ser registrada via aplicativo Aneel Consumidor por meio do chat humano (de segunda a sábado das 6h20 à meia-noite); por formulário no site e pelo número de telefone 167.

