Saiba como ajudar as famílias atingidas pela chuva em Barra Mansa

Doação pode ser feita no Centro Estratégico de Segurança Pública, no Centro. Confira a lista dos itens necessários. A chuva que atingiu Barra Mansa (RJ) na noite de sexta-feira (10) causou diversos transtornos no município. O volume acumulado foi de 135 milímetros por hora.

Diante dos estragos, a prefeitura criou a campanha “SOS Barra Mansa” para arrecadar donativos para ajudar as famílias afetadas pelo temporal.

As doações podem ser feitas no ponto de coleta montado no Centro Estratégico de Segurança Pública, de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. A unidade está localizada na Avenida Joaquim Leite, no Centro, ao lado da praça da Igreja Matriz.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 99851-7749.

Itens necessários

Água potável

Caixa de leite

Material de limpeza

Materiais de higiene pessoal

Alimentos não perecíveis

Colchões

Vittorio Rienzo