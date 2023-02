Saiba como ajudar as famílias atingidas pela chuva em Quatis

Doação pode ser feita nesta terça-feira, a partir de 21h, em um posto de coleta montado no Centro da cidade. Confira a lista dos itens necessários. A forte chuva que atingiu Quatis (RJ) na noite de segunda-feira (20) causou diversos transtornos na cidade. O volume de chuva registrado em 6h foi de 72 milímetros.

Segundo o último balanço divulgado pela Defesa Civil, oito casas foram invadidas pela água da chuva e 11 barreiras caíram.

Diante dos estragos, a prefeitura criou uma campanha para arrecadar donativos para ajudar as famílias afetadas pelo temporal.

Quem puder doar, deve comparecer, a partir de 21h desta terça-feira, ao posto de coleta montado na Rua Nossa Senhora do Rosário, no Centro, ao lado do Departamento de Polícia Ostensiva (DPO).

Itens necessários

Colchões

Água

Roupas

Alimentos não perecíveis

Material de limpeza

Material de higiene Pessoal

