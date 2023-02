Saiba como cadastrar currículo de graça na plataforma Geração Emprego

Plataforma divulga vagas de emprego em várias cidades de Rondônia. É possível cadastrar currículo pelo ceular ou pelo computador. Programa Geração Emprego em RO

Governo de RO/Divulgação

O aplicativo “Geração Emprego” pode ser acessado gratuitamente na versão web ou baixado na Google Play e na App Store.

A plataforma que divulga vagas de emprego é uma iniciativa do Governo de Rondônia. O objetivo é que o empregador cadastre sua empresa para divulgar as vagas e assim buscar currículos para agendar entrevistas com os candidatos.

A ferramenta é gratuita e nela é possível cadastrar o currículo gratuitamente e ver as vagas que estão abertas por cidade, conforme o perfil do profissional e os locais mais próximos da casa da pessoa interessada.

Como cadastrar currículo?

Após baixar o aplicativo ou acessar a versão web, é necessário fazer um cadastro. Durante o cadastro, o número do telefone deverá ser informado e confirmado.

Depois do cadastro pronto, o candidato deverá preencher o currículo. Segundo o Governo de Rondônia, é necessário descrever as experiências, pretensões e cursos realizados.

Os empregadores interessados em seu currículo entrarão em contato diretamente com o candidato.

