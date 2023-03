Saiba como descartar corretamente óleo de cozinha usado e evitar a poluição de rios

Uma garrafa de óleo contamina milhares de litros de água. Veja pontos de coleta em São Carlos, Araraquara, Matão, Rio Claro e Araras. Veja como descartar o óleo de cozinha de forma correta

Produto obrigatório nas cozinhas brasileiras, o óleo deve ser usado com cuidado para o bem da saúde – do corpo humano e do meio ambiente. Um dos maiores problemas que ele causa é a poluição e contaminação da natureza, sobretudo dos rios e cursos d’água.

É preciso ter responsabilidade com o descarte desse produto. A reportagem da EPTV, afiliada da TV Globo, conversou com especialistas e separou algumas dicas de como fazer para jogar os restos de óleo de cozinha de forma correta (veja abaixo).

Por que não se deve jogar o óleo em qualquer lugar?

Recolhimento correto de óleo de cozinha ajuda o meio ambiente

O óleo é um produto altamente contaminante. Se descartado na pia, causa entupimento da rede de água e poluição dos rios.

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) apresenta uma resolução que estabelece limites para lançamento de óleos vegetais e gorduras animais em corpos hídricos receptores de esgoto (efluente) de até 50 miligramas por litro (mg/L).

A partir desse valor, o óleo de fritura polui mais 25 mil litros de água. No fim das contas, um litro de óleo descartado no ralo da pia pode poluir um milhão de litros de água potável.

Se jogado em um terreno, pode causar impermeabilização, dificultando a absorção de água, matando os nutrientes da terra e contribuindo para alagamentos.

Há ainda a liberação de gases tóxicos durante a sua composição, como o gás metano, que está relacionado ao aquecimento global.

Como descartar corretamente o óleo de cozinha?

Óleo de cozinha usado deve ser descartado corretamente

O óleo de cozinha deve ser usando, no máximo, três vezes, mas caso haja mudança de cor ou cheiro, deve ser descartado imediatamente. A reutilização aumenta a formação de compostos que podem ser cancerígenos.

Para aumentar o tempo de utilização do óleo (dentro do limite de três vezes), é preciso tomar cuidado com a limpeza, retirando resíduos ainda durante o processo de fritura e armazenar o óleo em local sem a incidência de luz solar (veja mais no vídeo abaixo).

Veja a maneira correta e saudável de reaproveitar o óleo de cozinha

Para descartar o óleo é preciso deixar esfriar e coloca-lo em uma garrafa PET ou de vidro bem tampada e entregar para pessoas ou entidades que recolham esse tipo de material (veja abaixo alguns locais em São Carlos, Araraquara, Rio Claro, Araras e Matão).

O que acontece com o óleo usado?

Se tiver a destinação correta, o óleo usado pode virar sabão, biocombustível e tinta óleo.

Onde descartar o óleo usado?

Óleo tem que ser colocado em garrafa bem fechada antes de ser descartado.

Pessoas que passam pelas casas e recolhem – veja com o porteiro ou síndico do seu condomínio, pesquise em grupos de redes sociais para conseguir uma indicação

Supermercados – várias redes têm ponto de descarte de recicláveis, lâmpadas e óleo usado. Alguns trocam o óleo usado por um produto novo.

Coleta seletiva – veja se sua cidade tem coleta seletiva e se os coletores recolhem óleo e faça o descarte da forma correta para não contaminar os outros materiais

Pontos de coleta de óleo usado na região:

São Carlos

Coleta seletiva – é preciso checar se há esse serviço em seu bairro, pois não há coleta seletiva na cidade toda.

UFSCar – as garrafas podem ser entregues no Departamento de Gestão De Resíduos E Moradia Estudantil

Araraquara

Coleta seletiva

Rio Claro

Ecopontos – clique aqui para ver os locais

Araras

Departamento de Meio Ambiente – R. Marechal Deodoro, 910 – de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. É ponto de coleta de pequenas quantidades de óleo, pilhas, lâmpadas, monitores, mouses, teclados, televisões, aparelhos de vídeo, videogames, computadores, entre outros;

Cooperativa Araras Limpa – ao lado do Canil Municipal – recebe grandes quantidades.

Matão

Nas seis unidades do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)

EM Adelino Bordignon

EMEF Antonio Carlos Manzini;

EMEF Prefeito Celso de Barros Perche

EMEF Benta Maria Ragassi Scutti (CAIC)

EMEF Professora Helena Borsetti (Distrito de São Lourenço do Turvo)

