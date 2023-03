Saiba como escolher o melhor sofá para o seu ambiente

A escolha de um sofá exige criatividade e uma boa análise para deixar o seu ambiente aconchegante, funcional, acolhedor e especial

Divulgação: Móveis Hans

Os sofás são peças fundamentais para os seus ambientes. Seja na sala de estar, escritório, salas de visita, o móvel sempre ocupa um lugar de destaque.

No entanto, comprar um sofá não é tão simples assim. Muito pelo contrário. É uma tarefa que exige criatividade e uma boa análise para deixar o seu ambiente aconchegante, funcional, acolhedor e especial.

Por isso, trazemos quatro dicas essenciais para você escolher o sofá que é a sua cara. Confira:

Ambiente em que o sofá será usado: o primeiro passo é escolher em qual o ambiente o sofá que você deseja será usado. Sala de estar, de televisão, para hóspedes, escritórios, etc. Afinal, os ambientes podem influenciar diretamente no tipo de sofá e na sua própria finalidade.

Escolher o tamanho certo: O que adianta comprar um sofá belíssimo, moderno, confortável, se ele não se adequa ao espaço escolhido? O seu ambiente vai ficar completamente desajustado. Por isso, antes mesmo de escolher ir à loja, é importante medir o espaço no qual você planeja colocá-lo. Feito isso, agora sim você pode comprar o móvel de acordo com medida analisada, deixando o seu local perfeito.

Escolher o estilo ideal: existem sofás para todos os gostos. Clássicos, modernos, retrátil, de canto, modular, todos eles podem acomodar muito bem os seus ambientes. No entanto, é importante escolher um estilo que seja a cara da sua decoração e que faça o seu estilo pessoal. O ideal é aquele que mais te impressiona.

Teste antes de comprar: por último, mas não menos importante, teste o sofá antes de comprar. Verifique se ele é confortável e se atende bem ao seu estilo pessoal.

Divulgação: Móveis Hans

Com mais de 60 anos de história e protagonismo na produção de móveis na região, a Móveis Hans tem um repertório completo e esbanja todo o seu conhecimento quando o assunto são sofás de qualidade. Nosso objetivo é acompanhar as tendências do mundo inteiro e garantir as melhores opções aos nossos clientes.

Depois de todas essas dicas, agora sim você está preparado para escolher o sofá que mais combina com a sua casa ou projeto. Conheça um pouco mais sobre a Móveis Hans: https://moveishans.com.br/

Vito Califano