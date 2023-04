Saiba como fica o tempo durante abril no RS; estado deve ter temperaturas acima da média

Média de chuva vai variar em determinadas regiões do estado. Para o segundo semestre, meteorologistas projetam impactos do El Niño, com aumento da precipitação no RS. Dia de tempo nublado em Porto Alegre

Reprodução/RBS TV

Apesar de abril ter começado com temperaturas mais amenas, neste sábado (1º), os termômetros devem ficar acima da média para o mês nas próximas semanas no Rio Grande do Sul, segundo a Climatempo.

A Serra e o Norte do estado devem registrar temperaturas um pouco acima da média. Já o restante do RS, incluindo a Região Metropolitana de Porto Alegre, podem ter dias mais quentes do que o usual nesta época do ano.

A chuva, por outro lado, segue abaixo da média em boa parte do território gaúcho. Deve chover menos que o normal em alguns municípios da Fronteira Oeste, do Noroeste e do Norte do RS. Já no Sul, o volume deve ser um pouco acima da média.

Em uma faixa que atravessa o estado, da Campanha, região na fronteira com o Uruguai, até a Serra, passando pela Região Metropolitana, a precipitação deve ficar dentro da média.

Neste domingo (2), faz frio logo cedo, com mínima de 10°C em Bagé, e 11°C em Santa Maria. No Norte, em Erechim, os termômetros podem marcar apenas 6°C.

Já em São José dos Ausentes, na Serra, pode fazer 3°C. Há uma pequena chance de geada no pontos mais altos da região.

O Sol aparece em todo o estado. No Litoral, há risco de ressaca em razão do vento forte. As máximas se aproximam ou até passam dos 30°C. Em Porto Alegre, os termômetros devem chegar a 26°C; em Uruguaiana, 28°C; e em Santa Rosa, 31°C.

El Niño

Após o fim do fenômeno La Niña, que provocou estiagem por três anos consecutivos no RS, institutos de meteorologia e especialistas afirmam que são grandes as chances do El Niño influenciar o tempo no estado. O fenômeno, que provoca o aquecimento das águas no Oceano Pacífico, pode trazer períodos mais frequentes de chuva para o estado a partir do segundo semestre de 2023.

“Quando a gente fala em El Niño, todo mundo acha, os nossos produtores, a população no geral entende que vai chover muito acima da média. Mas nem sempre é assim. Nós precisamos olhar esse padrão de aquecimento”, afirma a meteorologista Cátia Valente.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Vito Califano