Saiba como participar de curso gratuito de qualificação profissional em Ribeirão Preto, SP

O centro empresarial Dabi Business Park, de Ribeirão Preto (SP), está com inscrições abertas para o Programa Empregador, curso gratuito de qualificação profissional para jovens entre 16 a 24 anos.

Ao todo, serão 15 aulas realizadas das 8h às 10h durante as terças-feiras em parceria com a OH Educação.

O curso começa no dia 7 de fevereiro, na Dabi Business Park. O endereço é Rua General Augusto Soares dos Santos, 100, Parque Industrial Lagoinha.

No curso, os estudantes vão aprender a montar um currículo, além de criar e administrar o perfil no Linkedin. Também serão desenvolvidas outras habilidades como o comportamento em uma entrevista de emprego e colaboração no ambiente de trabalho.

Ao final do período de aprendizagem, os participantes serão encaminhados para as vagas abertas pelas empresas parceiras do programa.

A inscrição vai até o dia 3 de fevereiro e pode ser feita por meio de um formulário on-line. São 30 vagas disponíveis para estudantes que pretendem entrar no mercado de trabalho.

Confira a programação das aulas:

Inaugural – Mundo do Trabalho

Criação de Currículo

Comportamento em Entrevista

Empregabilidade

Marketing Pessoal

Colaboração

Criação de Rede de Contato

Linkedin

Trabalho Híbrido

Liderança e Liderado

Tecnologias e Futuro do Trabalho

Desenvolvimento Pessoal e Profissional

Autoconhecimento I

Autoconhecimento II

Encerramento

