Casais devem se inscrever na Secretaria de Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos e Habitação, localizada no Centro. Prazo termina no dia 18 de abril. Todo o processo é gratuito. Saiba como participar do casamento comunitário em Miguel Pereira

Estão abertas as inscrições para participar do casamento comunitário em Miguel Pereira (RJ). Todo o processo é gratuito.

Segundo a prefeitura, a iniciativa é voltada para os moradores que são acompanhados pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e que possuem renda mensal de até dois salários mínimos.

Os interessados devem comparecer na Secretaria de Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos e Habitação, que fica na Avenida General Ferreira do Amaral, nº 42, no Centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, de 9h às 18h. O prazo para se inscrever termina no dia 18 de abril (terça-feira).

É preciso apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, Certidão de Nascimento e comprovante de residência dos noivos. Os casais também devem preencher alguns formulários que serão enviados para o cartório junto com os demais documentos.

A previsão é que a cerimônia coletiva que vai oficializar a união dos casais seja em abril. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 2484-1515.

