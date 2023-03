Iniciativa será realizada em Barra do Piraí, Miguel Pereira, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende e Vassouras. Inscrição é gratuita. Saiba como participar do passeio ciclístico ‘Pedal pelas Águas’ no Sul do Rio e Costa Verde

Pedal na Rede

Oito cidades do Sul do Rio vão realizar o passeio ciclístico “Pedal pelas Águas” neste fim de semana (25 e 26). A ação é em comemoração ao Dia Mundial da Água, celebrado na terça-feira (22).

Segundo o Cômite da Bacia Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul, a iniciativa tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da preservação dos recursos hídricos e o uso racional da água.

Os interessados em participar do evento em Pinheiral, Piraí, Porto Real e Vassouras precisam se inscrever pela internet (confira o link abaixo) . A inscrição é gratuita.

Já para os moradores de Barra do Piraí, Miguel Pereira e Resende basta comparecer ao local e horário indicado da concentração (veja abaixo).

O trajeto do passeio ciclístico em cada município fica sob a responsabilidade dos organizadores do evento.

Confira o cronograma

Sábado

Pinheiral

Concentração: Parque Fluvial do Médio Paraíba do Sul, no bairro Parque Maíra,

Saída: 7h30

Faça a inscrição aqui.

Barra do Piraí

Concentração: Praça Pedro Cunha, no Centro

Saída: 8h

Não precisa se inscrever.

Domingo

Miguel Pereira

Concentração: Rua Coberta, no Centro

Saída: 7h

Não precisa se inscrever.

Piraí

Concentração: Praça da Preguiça, no Centro

Saída: 7h

Faça a inscrição aqui.

Porto Real

Concentração: Horto Municipal de Porto Real, no bairro Jardim Real

Saída: 9h

Faça a inscrição aqui.

Quatis

Concentração: Praça Dr. Teixeira Brandão, no Centro

Saída: 8h

Inscrições encerradas.

Resende

Concentração: Avenida Augusto de Carvalho, no bairro Ipiranga

Saída: 8h

Vassouras

Concentração: Avenida Expedicionário Oswaldo Almeida Ramos , na Broadway

Saída: 8h

Faça a inscrição aqui.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Vittorio Rienzo