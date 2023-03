Saiba como pedir o kit de parabólica digital para sua TV de forma gratuita

O serviço é uma ação do Governo Federal e está sendo oferecido em 31 cidades em todo o Tocantins. Outros estados do país também são contemplados. Técnico instala nova antena parabólica digital em casa

Divulgação

Os kits da nova parabólica com sinal digital estão sendo distribuídos no Tocantins, com instalação gratuita. Até o momento, só algumas cidades no estado estão recebendo o serviço (lista completa está no final desta reportagem). Para participar, o morador deve ser residente de um desses municípios, ser considerado baixa renda, estar cadastrado no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e ter parabólica tradicional instalada.

O sinal atual usado para a transmissão nas parabólicas tradicionais vai deixar de funcionar. Por isso, é fundamental fazer a atualização do equipamento. A linha de sinal vai ser usada para o serviço de comunicação 5G.

Para a solicitação de troca, basta entrar em contato com a empresa ‘Siga Antenado’, responsável pelo serviço. A empresa faz a entrega e instalação do equipamento gratuitamente. Para isso, é só ligar para 0800 729 2404. É necessário informar o número do CPF ou do Número de Identificação Social (NIS).

Veja abaixo todas as cidades do estado que estão recebendo o serviço.

Aparecida do Rio Negro

Araguaína

Augustinópolis

Axixá do Tocantins

Barrolândia

Brejinho de Nazaré

Buriti do Tocantins

Esperantina

Fátima

Fortaleza do Tabocão

Ipueiras

Lagoa do Tocantins

Lajeado

Miracema do Tocantins

Miranorte

Monte do Carmo

Nova Rosalândia

Oliveira de Fátima

Palmas

Paraíso do Tocantins

Pedro Afonso

Porto Nacional

Praia Norte

Pugmil

Rio dos Bois

Sampaio

Santa Rosa do Tocantins

Santa Tereza do Tocantins

São Miguel do Tocantins

São Sebastião do Tocantins

Silvanópolis

Sítio Novo do Tocantins

Tocantínia

