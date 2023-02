Saiba como se inscrever para curso de desenvolvedor de conteúdos para o YouTube em Piraí

Inscrições vão até esta quarta-feira (1º) e são por ordem de chegada. Ao todo, são 60 vagas disponíveis para pessoas a partir de 16 anos. Estão abertas as inscrições para um curso gratuito de desenvolvedor de conteúdos para YouTube em Piraí (RJ). Podem se inscrever pessoas a partir 16 anos que tenham concluído o ensino fundamental.

Os interessados devem procurar o Sine da cidade, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. O endereço é Rua Santos Drumond, nº 156, no Centro.

Para se inscrever, é preciso apresentar RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e declaração de baixa renda. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados dos responsáveis.

O curso está previsto para começar no dia 7 de março (terça-feira) e tem duração de 160h (40 dias). Os estudantes poderão escolher entre dois turnos: tarde (de 13h às 17h) ou noite (18h às 22h), sendo as turmas com 30 alunos cada.

As aulas serão realizadas de segunda a quinta-feira, no Colégio Estadual Affonsina Mazzillo Teixeira Campos, localizado na Rua Roberto Silveira, n° 53, no Centro.

Para dúvidas ou mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (24) 2431-9989.

Matriz curricular

Técnicas de comunicação oral e escrita para áudio e vídeo

Introdução ao “mundo YouTube”

Introdução à linguagem audiovisual

Animação e efeitos visuais

Integração de competências profissionais

