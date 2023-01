Saiba como se inscrever para curso pré-vestibular da Fundação Cecierj

Podem participar estudantes que estão matriculados no último ano do ensino médio ou que já tenham concluído os estudos. Cadastro pode ser feito gratuitamente na internet até o dia 20 de março. Pré-Vestibular Cecierj 2023 está com inscrições abertas.

A Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cecierj) está disponibilizando vagas para curso pré-vestibular aos moradores do Sul do Rio e Costa Verde.

A instituição vai oferecer mais de 6 mil vagas, sendo 2 mil vagas para a modalidade online e mais de 4 mil oportunidades para aulas presenciais ministradas em 36 polos do estado.

As aulas presenciais vão acontecer em Angra dos Reis, Pinheiral, Quatis, Resende, Rio das Flores, Três Rios, Valença e Volta Redonda.

O curso é um preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e demais vestibulares. A inscrição é de graça e pode ser feita pela internet até o dia 20 de março através deste link.

Podem ser inscrever alunos que estão no último ano do Ensino Médio — das redes pública e privada — ou que já tenham se formado. Quem participa das modalidades de ensino Nova EJA, Encceja ou CEJA também pode fazer a inscrição.

O processo seletivo será feito em duas etapas. A primeira é o envio dos documentos. Para realizar o cadastro é necessário informar CPF, documento com foto e comprovante de escolaridade. Já a segunda fase será um sorteio público das vagas marcado para o dia 5 de abril.

Os candidatos inscritos no Cadastro Único contam com reserva de vagas. É obrigatório apresentar um comprovante.

O início das aulas presenciais está previsto para o dia 15 de abril e vai acontecer aos sábados. Para quem optou para a modalidade virtual, as instruções do ambiente virtual do curso serão enviadas no dia 17 de abril.

O edital do processo seletivo do pré-vestibular está disponível na internet.

Confira os endereços das aulas

Angra dos Reis

Local das aulas: Colégio Estadual Doutor Artur Vargas — Rua Coronel Carvalho, n° 230, no Centro

Pinheiral

Local das aulas: Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) — Rua Benedito Honorato, nº 147, no Centro

Quatis

Local das aulas: CIEP — Rua Genésio Leite, n° 235, no bairro Nossa Senhora do Rosário

Resende

Local das aulas: CIEP da Alvorada — Avenida Tenente Coronel Adalberto Mendes, n° 1920, no bairro Santa Isabel

Rio das Flores

Local das aulas: Polo Cecierj/Cederj — Rua Nestor de Oliveira Barbosa, no Centro

Três Rios

Local das aulas: CIEP 456 Professor Marcos Costa Reis Dutra — Rua Iglesias Lopes, n° 870, no bairro Cantagalo

Valença

Local das aulas: Colégio Estadual José Fonseca — Rua Araújo Leite, n° 265, no Centro

Volta Redonda

Local das aulas: Instituto Educacional Professor Manoel Marinho — Rua 43, nº 52, no bairro Vila Santa Cecília

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail pvs@cecierj.edu.br ou pelo telefone 0800-282-0636.

