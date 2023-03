Saiba como se inscrever para cursos de capacitação gratuitos na Faetec em Itatiaia

Prazo para se inscrever termina no dia 15. Inscrição deve ser feita na unidade de ensino, no bairro Vila Odete. Inscrições abertas para cursos de qualificação profissionais na Faetec

Estão abertas as inscrições para cursos de qualificação profissional gratuitos da Fundação de Apoio a Escola Técnica (Faetec) em Itatiaia (RJ).

O interessado deve fazer a inscrição presencialmente na unidade de ensino, de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. O endereço é na Rua José Francisco Zikan, no bairro Vila Odete. O prazo para se inscrever termina no dia 15.

É necessário apresentar a cópia do comprovante de residência e um documento de identidade. Os menores de idade devem levar uma cópia da certidão de nascimento e uma autorização dos pais ou responsáveis.

Veja os serviços ofertados:

Cursos

Inglês aplicado aos serviços turísticos (60 vagas) – Matutino, vespertino e noturno.

Inglês inicial (20 vagas) – Matutino

Para participar, o aluno deve ser ter mais de 15 anos e estar cursando o ensino fundamental.

Workshops:

Direito do consumidor (30 vagas) – Noturno

PowerPoint (30 vagas) – Matutino, vespertino e noturno

Violão básico (20 vagas) – Vespertino e noturno

Teoria da música (20 vagas) – Vespertino e noturno

Photoshop (30 vagas) – Matutino, vespertino e noturno

Para participar, o candidato deve ter mais de 12 anos.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone da Faetec. O número é: (24) 3352-1593.

