Oportunidades são voltadas para candidatos formados entre dezembro de 2019 a dezembro de 2022 em qualquer curso de graduação. Inscrições devem ser feitas pela internet até o dia 19 de fevereiro. Saiba como se inscrever para Programa de Trainee da CSN em Volta Redonda

Divulgação

Estão abertas as inscrições para o Programa de Trainee da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) em Volta Redonda (RJ).

As oportunidades são voltadas para os candidatos formados entre dezembro de 2019 a dezembro de 2022 em qualquer graduação. Ter curso de inglês é um diferencial.

Os interessados devem ser inscrever pela internet preenchendo um formulário disponível neste link. As inscrições vão até às 23h59 do dia 19 de fevereiro.

O Programa de Trainee terá duração de 18 meses. Os aprovados vão participar de uma trilha de desenvolvimento, que envolve conteúdos técnicos e habilidades comportamentais, além de conhecer as unidades da CSN em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná.

O processo seletivo vai acontecer em sete etapas: inscrições, provas online, fit cultural, check up de competências, hackathon, painel com gestores e entrevista final.

Para mais informações sobre o processo seletivo, basta clicar neste link.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Ufficio Stampa