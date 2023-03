Saiba como ser voluntário de teste de vacina tetravalente contra a gripe em Porto Alegre

Pessoas com 60 anos ou mais podem participar do estudo. Vacina tetravalente protege contra dois tipos de Influenza B, além dos vírus H1N1 e H3N2. Hospital São Lucas da PUCRS

O Hospital São Lucas, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), localizado em Porto Alegre, busca voluntários para o teste da vacina tetravalente contra a gripe. O imunizante é produzido pelo Instituto Butantan.

Podem participar do estudo pessoas com 60 anos ou mais, saudáveis e que não possuam doenças crônicas sem o devido controle (veja mais critérios abaixo). Os interessados podem se inscrever no site da pesquisa. Informações são fornecidas pelo telefone (51) 3320-5610.

Atualmente, a vacina disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é a trivalente, que protege contra os vírus H1N1, H3N2 e um tipo de Influenza B. Já a vacina tetravalente conta com mais um tipo de Influenza B. Ela já é utilizada em clínicas particulares.

Diretor técnico do hospital, o médico infectologista Fabiano Ramos afirma que o imunizante testado pode ser oferecido à população em 2024.

“O objetivo é validar essa formulação de tetravalente para que eles comecem a produzir e distribuir para população através do Sistema Único de Saúde”, diz.

O estudo clínico é do modelo duplo-cego randomizado, sem o uso de placebo. Isso significa que todos os participantes vão receber um tipo de vacina – a tetravalente ou a trivalente. O levantamento é realizado por diversos centros de pesquisa em todo o Brasil.

Critérios de participação:

Inclusão no estudo:

Ter 60 anos ou mais

Ser indivíduo saudável

Exclusão do estudo:

Ter doenças crônicas sem o devido controle

Ter doenças que comprometam o sistema imunológico

Fazer uso de medicação que comprometam o sistema imunológico

Participar de outro estudo clínico

Ter hipersensibilidade a proteínas de ovo ou frango

