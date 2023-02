Saiba como ter direito à gratuidade em ônibus de viagem interestadual em RO

Jovens de 15 a 29 anos e idosos com 60 anos ou mais têm direito ao programa. Veja como ter acesso ao serviço. Viagem interestadual de ônibus gratuita

Idosos com 60 anos ou mais, que tenham renda igual ou inferior a dois salários mínimos, e jovens de 15 a 29 anos, podem viajar para outros estados de forma gratuita ou pagar 50% do valor da passagem.

Para o idoso que mora em Porto Velho, é necessário emitir a Carteira da Pessoa Idoso, conhecido como Passe Livre. Para solicitar o documento, é necessário:

Comprovar renda individual mensal inferior ou igual a dois salários mínimos, caso tenha algum tipo de rendimento;

Estar inscrito no Cadastro Único dos programas sociais do Governo Federal (CadÚnico);

Apresentar os documentos pessoais (RG e CPF);

Apresentar comprovantes de residência e de renda (se tiver).

Já o jovem que deseja usufruir do benefício, precisa emitir o ID Jovem. O interessado deve pertencer a uma família de baixa renda e que esteja inscrita no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico). Não é necessário que a pessoa tenha matrícula em instituição de ensino.

Na última semana, o Programa de Orientação, Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) realizou fiscalização em empresas que oferecem o serviço na rodoviária de Porto Velho.

Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com o Procon através do site, pelo contato 3216-1018 ou WhatsApp 98481-2986.

