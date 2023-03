Empresária teve aumento no faturamento após ganhar cinco estrelas nas avaliações dos clientes. Saiba como usar as avaliações dos consumidores na internet para vender mais

O brasileiro vira um verdadeiro detetive digital na hora de comprar. O consumidor criou o hábito de pesquisar as avaliações do produto ou serviço oferecido pelo vendedor. E o empresário atento já percebeu que uma boa reputação na internet se transforma numa ferramenta para alavancar o negócio.

Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, no Natal passado, mostrou que 73% dos brasileiros foram atrás de informações na internet antes de fechar negócio.

E a pesquisa do consumidor passou a ter uma forte influência sobre a imagem da empresa, ou seja, a reputação online dela.

De acordo com a pesquisa, os smartphones ocupam o topo da lista, seguido dos eletrodomésticos e eletrônicos. O vestuário é o quarto item mais procurado pelos consumidores.

Louise Guerrero, por exemplo, tem uma marca especializada em sapatos personalizados para casamentos. E 80% dos clientes acompanham as avaliações online.

Além dos sites de busca e das redes sociais, Louise incentiva comentários nas plataformas da sua loja.

Ter cinco estrelas nas avaliações dos sites fez o faturamento da empresária aumentar em 2022, e a receita foi de cerca de R$ 120 mil. Em 2023, ela pretende investir ainda mais na reputação online.

Veja a reportagem completa acima.

