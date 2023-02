Saiba o que abre e fecha durante o Carnaval em Araraquara, Rio Claro e São Carlos

Apesar de não ser um feriado oficial, as comemorações alteram os horários de alguns serviços das cidades. Veja o que abre e fecha nos dias de Carnaval em Araraquara, Rio Claro e São Carlos

Araraquara, Rio Claro e São Carlos (SP) comemoram a chegada do carnaval. Apesar de não ser considerado um feriado oficial, os dias de festa alteram os serviços de repartições públicas e outros serviços municipais. Veja o que funciona e o que não irá funcionar nos dias de folia nas cidades da região.

Poupatempo – todas as agências estarão fechadas na segunda (20) e terça-feira (21). Os atendimentos serão retomados a partir das 14h da quarta-feira.

Detran e Correios – não haverá expediente nas agencias na segunda e terça-feira. As unidades reabrem a partir das 12h da quarta (22).

Bancos – a Federação Brasileira de Bancos informou que na segunda e terça não haverá atendimento ao público nas agências. Na quarta-feira, o início do expediente será às 12h, no horário local, com encerramento em horário normal de fechamento das agências. Nas localidades em que as agências fecham normalmente antes das 15h, o início do atendimento ao público será antecipado, de modo a garantir o mínimo de 3 horas de funcionamento.

São Carlos

Prefeitura – decretou ponto facultativo na segunda-feira, na terça (21) e na quarta (22).

Saúde – As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da Vila Prado, Santa Felícia e do Cidade Aracy atenderão normalmente com plantão 24 horas. As Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), Unidades de Saúde da Família (USF’s) não funcionarão na segunda-feira, na terça e na quarta, retornando o atendimento na quinta-feira. Em casos de emergência, a população deve acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo número 192.

Saae – não haverá expediente de segunda (20) a quarta-feira. Os usuários poderão utilizar o serviço de atendimento por meio do 0800-111064.

Guarda Municipal, Conselho Tutelar e Defesa Civil – podem ser acionados pelo telefone 153. A Defesa Civil atenderá a população pelo telefone 199 ou 3368-1781.

Casa do Trabalhador – não haverá expediente nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro. As atividades serão retomadas na quinta (23). Procon também estará fechado nesse período.

Restaurantes populares São Carlos VIII, Cidade Aracy e Antenor Garcia – retomam o atendimento na quarta-feira (22)

Mercado Municipal e Comércio – Haverá expediente na segunda (20) e na quarta (22), das 12h às 18h. Na terça-feira (21), o comércio ficará fechado.

Parque Ecológico “Dr. Antonio T. Vianna” – não abre para visitação apenas na segunda-feira (20).Na terça e quarta-feira, permanece aberto. O horário para visitação gratuita é das 8h às 16h30.

Coleta de lixo – permanece sem interrupções e mudanças de horário durante o carnaval

Shopping Iguatemi – As lojas funcionam de segunda a sábado, das 10h às 22h. Aos domingos e feriados, das 12h às 20h.A praça de alimentação abre todos os dias, das 11h às 22h.

Araraquara

Prefeitura – não haverá expediente nos dias de Carnaval

Saúde – não haverá expediente nos postos de saúde, na coordenadoria de vigilância em saúde e nas unidades de saúde da rede básica e especializada. As UPAs Central, Vila Xavier e Valle Verde e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) funcionarão normalmente.

Casa de Acolhida – haverá expediente normal

As creches e escolas, o Centro de Referência em Assistência Social (Cras) e o Restaurante Popular não irão funcionar durante os dias de carnaval

Coleta de resíduos

Lixo domiciliar – será realizada normalmente durante os dias de carnaval

Resíduos de serviços de saúde e animais mortos – não será realizada na terça-feira

Coleta seletiva – haverá na segunda (20) e não será realizada na terça (21)

Bolsões – segunda-feira, até às 18h. Terça-feira das 8h às 12h.

Comércio – irá funcionar normalmente durante os dias de carnaval

Bancos – retomam os atendimentos a partir das 14h da quarta-feira (22)

Shopping Jaraguá – na segunda (20) e quarta-feira (22), as lojas abrem das 10h às 22h. Na terça-feira, o expediente é das 14h às 20h. A praça de alimentação funciona das 11h às 22h todos os dias.

Rio Claro

Daae – não haverá atendimento presencial na segunda (20) e terça-feira (21). O serviço será retomado na quarta-feira (22), às 13 horas. Haverá atendimento somente por plantão telefônico, na linha 0800-505-5200, que funciona 24 horas. O atendimento via WhatsApp funcionará das 8h às 18h em dias úteis pelo número (19) 9.9290-6424; funcionará normalmente na segunda, terça e quarta-feira.

Ecopontos – atendimento das 8h às 20h na segunda e quarta-feira. Na terça-feira, horário especial de atendimento, das 8h às 12h.

Prefeitura – não terá expediente na maioria das repartições na segunda-feira (20) e na terça-feira, devido ao carnaval. Na quarta-feira (22) o expediente será retomado às 13 horas.

Coleta seletiva – será realizada normalmente na segunda, terça e quarta-feira.

Cata-bagulho – será realizado apenas na segunda-feira. Na terça, o serviço não será realizado.

Feira da Vila Martins – não será realizada na terça-feira (21).

Saúde – haverá plantões no pronto-atendimento do Bairro Estácio e do Cervezão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atende pelo número 192.

Shopping Rio Claro – na segunda-feira (20), as lojas funcionam das 10h às 22h. Os setores de lazer e alimentação abrem das 11h às 22h. Na terça (22), o expediente das lojas será das 13h às 19h. Os setores de lazer e alimentação funcionam das 11h às 22h. Na quarta, as lojas abrem das 12h às 22h. Os setores de lazer e alimentação funcionam das 12h às 22h

