Saiba o que abre e o que fecha durante o carnaval em São José, Taubaté e Pinda

Cidades terão expediente alterado na segunda, terça e quarta-feira. Movimento no comercio de Taubaté

Com a chegada do feriado de carnaval as cidades de São José dos Campos e Taubaté terão alterações nos horários do expediente de comércios, repartições públicas e alguns serviços.

Veja as mudanças informadas pelas prefeituras:

São José dos Campos

Em São José dos Campos, a prefeitura informou que os setores da saúde, mobilidade urbana e segurança irão manter o atendimento à população durante o feriado de carnaval.

Já o Paço Municipal e outras repartições públicas não irão ter expediente na segunda (20), terça (21) e quarta-feira (22), retornando à normalidade apenas na quinta-feira (23).

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos bairros Novo Horizonte, Vista Verde, Tatetuba, Tesouro, Alto da Ponte, Telespark e Altos de Santana abrirão na segunda-feira (20) e na quarta-feira (22) das 7h às 19h. A UBS do Parque Industrial também funciona na segunda-feira (20) e na quarta-feira (22), mas das 7h às 18h.

Três das Unidades de Saúde da Família (Majestic, Primavera e Santa Hermínia) irão funcionar das 7h30 às 16h30 na segunda-feira (20) e na quarta-feira (22).

O serviço de coleta de lixo irá funcionar normalmente e os PEVs (Ponto de Entrega Voluntária) também abrirão todos os dias, mas fecha ao meio-dia na terça-feira (21).

As feiras livres da cidade também serão realizadas dentro do normal. Já o Mercado Municipal e outros comércios de rua não abrirão na terça-feira (21).

Taubaté

A cidade de Taubaté também terá mudanças no expediente. Os serviços essenciais serão mantidos, já o expediente administrativo no Paço só retoma após o meio-dia de quarta-feira (22).

Segundo a prefeitura, os serviços de coleta de lixo domiciliar e lixo hospitalar seguem normalmente sem interrupção na segunda, terça e quarta-feira.

Funcionarão normalmente as unidades de urgência e emergência, como o Hospital Municipal Universitário de Taubaté (Hmut), Unidades de Pronto Atendimento (Upa), Pronto Socorro Infantil, Pronto Socorro Municipal e o Serviço de Verificação de Óbito (SVO).

Ainda segundo a administração, o atendimento no Hospital Veterinário Público será suspenso na terça-feira (21).

Pindamonhangaba

Em Pindamonhangaba, os serviços administrativos da Prefeitura e suas áreas de atendimento funcionam normalmente até sexta-feira (17) e retomam na quarta-feira de Cinzas (22), após às 14h.

Serviços essenciais, como coleta de lixo, pronto-socorro, UPAS de Moreira César e Araretama, funcionam normalmente. A Unidade Mista de Saúde do Cidade Nova funcionará como pronto-atendimento em todos os dias da folia, das 7h às 19h.

Os demais serviços públicos voltam a funcionar na quarta-feira de Cinzas (22), no período da tarde. Unidades escolares retomam na quinta-feira (23).

