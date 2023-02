Saiba o que provocou surgimento de luzes no céu de cidades do RS; VÍDEO

Pontos brilhantes vistos em Porto Alegre e outros municípios são dos satélites Starlink, de empresa do bilionário Elon Musk. Luzes são vistas no céu em Porto Alegre

Quem olhou para o céu na noite de quinta-feira (2) em algumas cidades do Rio Grande do Sul se deparou com luzes diferentes das usuais, da Lua e das estrelas. Pontos brilhantes alinhados foram vistos em Porto Alegre e outros municípios do estado.

O professor Carlos Jung, responsável pelo Observatório Espacial Heller & Jung, em Taquara, afirma que as luzes foram emitidas por satélites Starlink. Os satélites foram lançados de uma base espacial na Califórnia, nos Estados Unidos.

“São satélites Starlink que foram lançados recentemente”, explica.

Em novembro de 2022, esses satélites já teriam emitido luzes no céu de Porto Alegre, visíveis por pilotos de aviões. Um mês antes, 54 equipamentos do grupo Starlink G4-36 passaram pelo Rio Grande do Sul.

Luzes vistas no céu em Porto Alegre

Cristiane Lisboa/Arquivo pessoal

Starlink

A empresa SpaceX, de propriedade do bilionário Elon Musk, fez o lançamento dos equipamentos a partir do Complexo de Lançamento Especial na Estação de Cabo Canaveral na Flórida, nos Estados Unidos, em 20 de outubro de 2022.

Segundo Carlos Jung, os satélites são usados para fornecer conexão de internet para áreas remotas em todo planeta onde não existe possibilidade de instalar sistemas terrestres.

Os satélites do Starlink foram colocados em órbita terrestre baixa para permitir velocidades de conexão mais rápidas com o solo. No entanto, são necessários muitos satélites para fornecer cobertura total do globo. Estima-se que há mais de 3 mil equipamentos no céu.

Starlink opera em órbita baixa

BBC

