saiba-onde-fazer-o-teste-de-covid-19-de-forma-gratuita-em-palmas

Na rede municipal de saúde de Palmas existem dois tipos de exames disponíveis para Covid-19; entenda a diferença e quando fazer cada um deles. Teste rápido de antígeno, o resultado sai em 15 minutos

Segundo a prefeitura de Palmas, todas as unidades de saúde do município possuem testes para Covid-19. Para realização do exame basta que o paciente apresente sintomas gripais e/ou tenha entrado em contato com algum caso confirmado. Nestes caso, o morador pode procurar a unidade mais próxima do local onde mora ou as UPAs da região norte ou sul.

Estão disponíveis dois tipos de testes: teste rápido de antígeno e o RT-PCR (o teste da haste com algodão no nariz).

O resultado do teste de antígeno fica pronto em 15 minutos. Ele só é realizado se o paciente se encaixar em algum dos grupos específicos. Veja quais:

Idosos

Gestantes

Crianças

Pessoas com comorbidades

Profissionais das forças de segurança

Profissionais de saúde

Pacientes das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) que necessitam de transferência para o hospital ou de diagnóstico imediato para consulta médica.

Outras pessoas que não se encaixem nos requisitos devem realizar o exame RT-PCR, o resultado do exame fica pronto em média em 72h. Se o paciente apresentar algum sintoma ele deve manter isolamento até o resultado do exame ou até o fim dos sintomas.

Outras medidas

Além de testes, o município também divulgou o cronograma de vacinação em 15 unidades. Um dos objetivos neste cronograma é a aplicação da segunda dose do esquema vacinal de crianças entre três e 11 anos, mas também estão disponíveis doses para público adulto e infantojuvenil, além de doses de vacinas para gripe. Confira as unidades de saúde aqui.

Boletin epidemiológico

No último boletim epidemiológico divulgado pelo município em 31 de janeiro deste ano, Palmas já passou dos 87 mil casos de Covid-19, sendo 70 ativos e 748 mortes confirmadas durante toda a pandemia.

Último boletim epidemiológico municipal divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus)

O boletim epidemiológico do Estado, divulgado desta segunda-feira (6), confirmou 350 casos de Covid-19 no Tocantins. Três novas mortes também foram notificadas pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), entre elas um bebê de apenas três meses. Desde o início da pandemia o estado soma 364.607 confirmações da doença e 4.231 mortes.

Hoje, em todo o estado há 109 casos ativos de covid. Desses casos 20 pacientes estão internados, 15 estão em leitos públicos de UTI. Os outros pacientes estão em leitos clínicos públicos e particulares.

