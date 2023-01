Municípios da região metropolitana oferecem tratamento medicamentoso e reuniões em grupo para os interessados. Saiba onde procurar ajuda para parar de fumar na Grande Vitória

Quem deseja parar de fumar na Grande Vitória conta com a ajuda de serviços de saúde oferecidos, de forma gratuita, pelas administrações municipais. Confira abaixo onde procurar apoio.

Vitória

Em Vitória, o tratamento é ofertado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s). Para ser atendido, o interessado deve procurar a unidade, com um documento de identificação, CPF ou cartão SUS e comprovante de residência e fazer a solicitação.

Vila Velha

No município de Vila Velha, a prefeitura possui um grupo que faz reuniões periodicamente – e, caso seja necessário, oferece o uso de medicamentos de forma complementar.

O cidadão pode procurar a UBS mais próxima da residência e realizar a inscrição. Na ocasião, os funcionários vão informar os dias e horários em que as reuniões dos grupos acontecem.

Serra

O mesmo tratamento anti-tabaco é oferecido pela Prefeitura da Serra. Basta que os moradores procurem a unidade mais próxima da sua residência e manifestem o interesse.

Eles podem procurar as seis unidades regionais de saúde da Serra (Boa Vista, Feu Rosa, Novo Horizonte, Jacaraípe, Serra Dourada e Serra Sede), além das UBS’s de Nova Almeida e Nova Carapina I.

Cariacica

Em Cariacica, o programa funciona em quatro UBS’S: de Jardim América, Santa Fé, Jardim Botânico e Nova Rosa da Penha II. Assim como nos outros municípios, a pessoa deve procurar uma das unidades e dizer que quer participar do programa.

Viana

Já em Viana, todas as 18 unidades de saúde ofertam tratamentos e orientações para quem deseja parar de fumar. Contudo, neste caso, é preciso pedir um encaminhamento médico.

Guarapari

A Prefeitura de Guarapari também desenvolve um programa para ajudar as pessoas a pararem de fumar e ter uma vida mais saudável. A Secretaria de Saúde presta o atendimento de forma individual as pessoas, com tratamento medicamentoso ofertado pelo Instituto Nacional do Câncer (inca). Os interessados em participar do programa devem procurar a secretaria, de segunda a quinta-feira, das 12h às 18h, e na sexta, de 8h às 14h.

