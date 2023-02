saiba-onde-se-vacinar-contra-a-covid-19-e-a-gripe-em-porto-alegre

Capital retomou vacinação de crianças de 5 a 11 anos, e atende todos os públicos aptos. Aplicação de vacina contra a Covid em Porto Alegre

Alex Rocha/PMPA/Divulgação

Com a retomada da vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 na última sexta-feira (3), Porto Alegre voltou a imunizar todos os públicos aptos. O atendimento ocorre em unidades de saúde e em um shopping da Capital. Confira abaixo a lista de locais.

Além disso, 123 unidades de saúde aplicam a vacina contra a gripe. Os endereços e horários são encontrados no site da prefeitura.

Atualmente, o RS tem 2.193 casos de Covid-19 notificados em acompanhamento, ou seja, pessoas com o vírus ativo no organismo. Desde o início da pandemia, são 41.835 mortes e 2,95 milhões de casos.

No vacinômetro, o estado soma 9,8 milhões de pessoas com uma dose e quase 9,4 milhões de pessoas com duas doses ou a vacina de dose única. Com um reforço, são 5,8 milhões de pessoas. Por outro lado, há mais atrasados para receber o segundo reforço do que pessoas vacinadas nessa fase.

CRIANÇAS

DE SEIS MESES A 3 ANOS COM COMORBIDADES

Álvaro Difini

Navegantes

Ramos

Santa Marta

Tristeza

DE 3 A 4 ANOS

Álvaro Difini

Tristeza

Santa Marta

DE 5 A 11 ANOS

Álvaro Difini

IAPI

Morro Santana

Navegantes

Primeiro de Maio

Ramos

Santa Marta

São Carlos

Tristeza

ADOLESCENTES (+12) E ADULTOS

Shopping João Pessoa

Álvaro Difini

Assis Brasil

Belém Novo

Camaquã

Campo da Tuca

Campo Novo

Chácara da Fumaça

Costa e Silva

Divisa

Glória

IAPI

Ilha da Pintada

Ipanema

Jardim Itu

José Mauro Ceratti Lopes

Lomba do Pinheiro

Mato Sampaio

Moab Caldas

Morro Santana

Navegantes

Nonoai

Nossa Senhora Aparecida

Nova Brasília

Panorama

Ramos

Restinga

Rubem Berta

Santa Cecília

São Carlos

Santa Marta

Sarandi

Tristeza

Vila Ipiranga

Vila Jardim

Vittorio Rienzo