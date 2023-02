Saiba onde vítimas de violência sexual podem buscar ajuda em São Carlos, Araraquara e região

g1 mapeou órgãos públicos e iniciativas não governamentais que oferecem atendimento a pessoas que sofreram abuso, assédio ou estupro na região de São Carlos e Araraquara (SP). Entidades de cidades da região atendem vítimas de abuso sexual

Vítimas de violência sexual na região de cobertura do g1 São Carlos e Araraquara podem procurar ajuda em órgãos públicos e em iniciativas não governamentais. Abaixo, o g1 listou 55 locais, coletivos e serviços onde as pessoas abusadas podem ter apoio, acolhimento e orientação. (Confira abaixo).

Por questão de segurança, algumas cidades não divulgam os endereços de abrigos que acolhem as vítimas. Nesses casos, é necessário ter um encaminhamento dos órgãos e agentes de apoio.

Além disso, alguns dos serviços de acolhimento citados entre as cidades não são exclusivos para a questão da violência sexual, eles atendem mulheres que estejam em qualquer situação de violência.

Nesta semana, o EPTV2 e do g1 tiveram reportagens especiais da série “Abuso” — que tem como base o livro da jornalista e apresentadora Ana Paula Araújo e aborda a violência contra mulheres e crianças a partir de experiências de pessoas da área de cobertura da emissora. O último episódio vai ao ar nesta sexta-feira (10). (reveja aqui 4 reportagens).

Confira locais e contatos para atendimento de vítimas de violência sexual:

Aguaí

OAB de Aguaí

Endereço: Rua Washington Luís, 678

Telefone: (19) 3652-2384 / 3652-4046

Analândia

Centro de Referência de Assistência Social (Cras)

Endereço: Avenida 2, nº 30 – Centro

Contato: (19) 3566-0506

Araraquara

Centro de Referência da Mulher

Endereço: Av. Espanha, 532 – Centro

Telefone: (16) 3334-2033 e (16) 3333-6582

Casa Abrigo Para Mulheres Vítimas de Violência

Atendimento mediante encaminhamento

Plantão telefônico: (16) 99762-0697

Delegacia de Defesa da Mulher de Araraquara

Endereço: Alameda Rogerio Pinto Ferraz, 910 – Vila Harmonia

Telefone: (16) 3336-4458

Araras

“Casa Rosa Nilza Apparecida Fernandes”

Local sigiloso

Delegacia de Defesa da Mulher (DDM)

Endereço: Rua Tiradentes, nº 904, no Centro

Telefone: (19) 3542-1054

Boa Esperança do Sul

Centro de Referência em Assistência Social (Cras)

Endereço: Rua Expedicionário Mario Fernandes, 422 – Centro

Contato: (16) 3326-4040

Brotas

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas)

Endereço: Rua Júlio Lourenção, 155 – São João

Contato: (14) 3653-2605 ou (14) 3653-3344

Caconde

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas)

Endereço: Rua Água Branca, nº 84 – bairro Santo Antônio (antiga Casa de Acolhimento)

Contato: (19) 3662-7199 (ramal 7115) ou via e-mail creas@pmcaconde.sp.gov.br

Casa Branca

Centro de Referência em Assistência Social (Cras)

Endereço: Rua Cap. Horta – Centro

Telefone: (19) 3671-5454

Delegacia de Defesa da Mulher

Endereço: Rua Justino de Castro, 710 – Centro

Casa de Acolhimento às Mulheres Vítimas de Violência

Local sigiloso

Conchal

Centro de Referência Especializada de Assistência Social (Creas)

Endereço: Avenida Prefeito Francisco Magnusson, nº 1048, no Centro

Contato: 3866 2187 ou via e-mail: creas@conchal.sp.gov.br

Dourado

Centro de Referência de Assistência Social (Cras)

Endereço: Rua Elias Maluf, nº 301, no Jardim Primavera

Contato: (16) 3345-3002 ou via e-mail cras@dourado.sp.gov.br

Gavião Peixoto

Programa de Cooperação Código Sinal Vermelho

A cidade instituiu o programa pelo qual mulheres que precisem de ajuda, podem ir a comércios, delegacias e repartições públicas com um X vermelho na mão. Nestes casos, a polícia é acionada e ela será levada para um local seguro e reservado.

Ibaté

Secretaria de Promoção e Bem-Estar Social

Endereço: Avenida São João, 1771 – Centro

Telefone: (16) 3343-3043

Centro de Referência da Mulher (CRM)

Endereço: Rua Floriano Peixoto, 801 – Centro

Contato: (16) 3343-7546

Itirapina

Conselho Municipal da Mulher

Telefone: (19) 3575-3716

Itobi

Delegacia de Itobi

Endereço: Rua Alfredo Pioltine, nº 1033, no Centro

Contato: (19) 3647 1293

Centro de Referência e Assistência Social (Cras) – Serviço de Fortalecimento de Vínculos

Endereço: Rua 7 de Setembro, 932 – Centro

Contato: (19) 3647-1441 ou via e-mail assistencia_social@itobi.sp.gov.br

Leme

Delegacia de Defesa da Mulher

Endereço: Rua Antônio Mourão, 549 – Centro

Telefone: (19) 3555-1664

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e Centro de Referência da Mulher

Endereço: Rua Bernardino De Campos, nº 678, no Centro

Contato: (19) 35731816.

Matão

Centro de Referência em Assistência Social (Cras)

Endereço: Rua Prudente de Moraes, 457 – Centro

Delegacia de Defesa da Mulher

Endereço: Rua Affonso Maccagnann, 630 – Centro

Telefone: (16) 3382 5823

Mococa

Rede de Apoio Plenitude Feminina (coletivo)

Telefone: (19) 99409-7261

Nova Europa

Centro de Referência de Assistência Social (Creas)

Endereço: R. Treze de Maio, 942-1066

Pirassununga

Botão ANA

Aplicativo da Guarda Civil Municipal que pode ser baixado pela vítima , após ela fazer o boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Após baixado, a vítima em perigo aciona o botão no app e um sinal sonoro é enviado a GCM que já identifica a vítima e sua localização, enviando a viatura ao local para o atendimento.

Delegacia de Defesa da Mulher

Endereço: Rua Bom Jesus, 404 – Centro

Telefone: (19) 3562-1011

Porto Ferreira

Centro de Referência de Assistência Social – Creas (serviço de Proteção e Atendimento Especializado A Famílias e Indivíduos – Paefi)

Endereço: Rua João Miranda Salgueiro, 359 – Centro

Contato: (19) 3585-7184

Ribeirão Bonito

Conselho Municipal da Mulher / Diretoria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Públicas

Endereço: Rua João Alves Delfino, 412 – Centro

Telefone: (16) 3344-2111

Rincão

Centro de Referência em Assistência Social (Cras)

Endereço: Rua Coronel Pereira Cassiano – 130 – Centro

Telefone: 0800 726 0101

Rio Claro

Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas)

Endereço: Rua 1, nº 1809, no Centro

Contato: 3532-2939

Delegacia de Defesa da Mulher

Endereço: Avenida da Saudade, s/n – Centro

Telefone (19) 3534-4955

Patrulha Maria da Penha (realizada pela Guarda Civil Municipal)

Santa Cruz das Palmeiras

Centro de Referência de Assistência Social (Cras)

Endereço: Rua Dr. Brito Pereira, 678 – Jardim Brasil

Contato: (19) 3672-3117 ou 3672-6694

As denúncias podem ser feitas pelo telefone 3672-1744, de forma anônima.

Santa Gertrudes

Centro de Atendimento Especializado em Assistência Social (Creas)

Endereço: Avenida 01, nº 78, no Centro

Contato: (19) 3545-3754

Santa Rita do Passa Quatro

OAB por Elas

Endereço: Rua Silvio Silverio Vieira, 215

E-mail: santarita.passaquatro@oabsp.org.br

Telefone(s): (19) 3582-1700 / 3582-6200

São Carlos

Programa de Atendimento às Vítimas de Abuso Sexual (PAVAS)

Endereço: Centro Municipal de Especialidades em Saúde (CEME)

Telefone: (16) 3368-2044

Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Santa Felícia

Endereço: Rua José Quatrochi, 140, Arnon de Mello

Telefone: (16) 3374-3937

Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Vila São José

Endereço: Rua Porto Rico, 1446, Nova Estância

Telefone: (16) 3361-9396

Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Cidade Aracy

Endereço: Rua Vinte e Dois, 180-A, Cidade Aracy

Telefone: (16) 3375-8685

Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Pacaembu

Endereço: Rua Paraná, 720, Pacaembu

Telefone: (16) 3375-7505

Secretaria de Cidadania e Assistência Social

Endereço: Rua Treze de Maio, nº 1732, no Centro

Contato: (16) 3307-7799

Casa Abrigo “Gravelina Terezinha Lemes” e Casa de Passagem Feminina

Locais sigilosos

Patrulha Maria da Penha

Telefone: 153

Delegacia de Defesa da Mulher (DDM)

Endereço: Rua São Sebastião, 1453

Telefone: (16) 3374-1345

São João da Boa Vista

Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas)

Endereço: Rua dos Taváres, na Vila Operária

Contato: (19) 3631-0301

Delegacia de Defesa da Mulher

Endereço: Presidente Franklin Roosevelt, nº 80, Perpétuo Socorro

Telefone: (19) 3623-3704

Tambaú

Movimento La Cucaracha

Endereço: Rua João Modesto, 133

E-mail: movlacucaracha@gmail.com

Empodera Elas Tambaú

Contato: https://www.facebook.com/empoderaelastambau

Comitê de Combate ao Abuso e Violência Doméstica

Endereço: Praça Carlos Gomes, 40 – Centro

Vargem Grande do Sul

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas)

Endereço: Rua Santana, 435 – Centro

Contato: (19) 3641-5509 ou via e-mail grupo.creas@vgsul.sp.gov.br

Delegacia de Defesa da Mulher

Endereço: Rua Bernardo Garcia, 389 – Centro

Telefone: (19) 3641 5954

Vito Califano