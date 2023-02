Saiba onde vítimas de violência sexual podem buscar ajuda na região de Campinas

Levantamento do g1 mapeou 46 aparelhos públicos e iniciativas não governamentais que oferecem o primeiro atendimento a pessoas que sofreram abuso, assédio ou estupro. Hospital da Mulher da Unicamp (Caism)

Reprodução/EPTV

O g1 mapeou os principais serviços de apoio ou acolhimento para pessoas vítimas de violência sexual nas 10 cidades mais populosas da região de Campinas (SP). Confira, abaixo, os endereços e as formas de contato na metrópole e em Sumaré, Indaiatuba, Americana, Hortolândia, Mogi Guaçu, Valinhos, Paulínia, Mogi Mirim e Vinhedo.

Por questão de segurança, algumas cidades não divulgam os endereços de abrigos que acolhem as vítimas. Para estes casos, foram indicados os serviços responsáveis pelo primeiro atendimento e encaminhamento.

Além disso, alguns dos serviços de acolhimento citados entre as cidades não são exclusivos para a questão da violência sexual. Ao todo, são 46 locais listados – veja abaixo.

LEIA MAIS

Angélica detalha violência sexual que sofreu aos 15 anos e defende combate com políticas públicas: ‘Crianças precisam de informação’

Com maior nº de estupros em 10 anos, região de Campinas fecha 2022 com média de 2,7 registros por dia

Veja 5 sinais que crianças vítimas de violência sexual podem apresentar e o que fazer ao identificá-los

Entenda o que é ‘estupro marital’, crime sexual cometido por parceiro e que tem pena maior no Brasil

Por que o botão que deveria combater assédio nos ônibus de Campinas segue sem uso após 1 ano e 5 meses

Jornalista Ana Paula Araújo recorda assédio em ônibus quando universitária: ‘coisa pavorosa’

Americana

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas)

Endereço: Rua Antônio Feliciano de Castilho, 594, Vila Lourecilda

Telefone: (19) 3475-3400

Campinas

Casa Abrigo Serviço de Atenção e Resgate à Mulher (SARA-M)

Atende mulheres vítimas de violência de gênero

Endereço e telefone: sigilosos

Horário de funcionamento: 24 horas (o horário para admissão na Casa Abrigo é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, mediante encaminhamento oficial da Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas, estabelecendo-se, previamente entre ambas, contato telefônico quanto à existência de vagas.

Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism/ Unicamp)

Atendimento médico 24 horas às mulheres pós-púberes, vítimas de violência sexual e realização de aborto permitido por lei.

Endereço: Rua Alexander Fleming, 101, Cidade Universitária, Barão Geraldo

Telefone: (19) 3788-9357 / (19) 3788-9347

Informações: por meio do site

Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) Norte

Endereço: Avenida Brasil, 1987, Jardim Chapadão

Telefone: (19) 3256-6238

E-mail: creas.norte@campinas.sp.gov.br

Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) Leste

Endereço: Rua Álvares Machado, 766, Centro

Telefone: (19) 3273-7971 / (19) 3272-8333 / 0800-778080

Email: creas.leste@campinas.sp.gov.br

Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) Noroeste

Endereço: Rua Oswaldo O. Barthelson, 417, Jardim Paulicéia

Telefone: (19) 3232-2477

Email: creas.noroeste@gmail.com

Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) Sul

Endereço: Rua Prof. Milton de Tolosa, 425, Jardim do Trevo

Telefone: (19) 3253-3532

Email: creas.sul@campinas.sp.gov.br

Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) Sudoeste

Endereço: Rua Carlos Laet, 141, Jardim Maria Rosa

Telefone: (19) 3225-6677

Email: creas.sudoeste@campinas.sp.gov.br

Centro de Referência e Apoio à Mulher (Ceamo)

Acolhimento e atendimento à mulher vítima de violência de gênero.

Endereço: Av. Francisco Glicério, 1269, Centro

Telefone/Fax: (19) 3236-3619

E-mail: gpcm.ceamo@campinas.sp.gov.br

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Rede Iluminar de cuidados às vítimas de violência sexual – Programa Iluminar (não governamental)

Telefone: (19) 2116-0287

E-mail: dptosaude@campinas.sp.gov.br

Vínculo: Departamento de Saúde de Campinas

Informações: site prefeitura de Campinas

Complexo Ouro Verde/Pronto-socorro Ouro Verde

Endereço: Av. Ruy Rodrigues, 3434, Jardim Santa Letícia

Telefone: (19) 3266-8888

E-mail: covpsov@hotmail.com

Serviços:

Programa Iluminar Campinas: cuidado às mulheres pós-púberes, vítimas de violência sexual, com atendimento médico e psicológico.

Telefone Ambulatório: (19) 3266-9870

Distritos de saúde

Atendimento para informações sobre endereços, telefone e funcionamento dos Centros de Saúde que atendem todos os casos de violência doméstica e sexual.

Distrito de saúde Norte

Endereço: Rua Frei Manoel da Ressurreição, 444, Guanabara

Telefone: (19) 3242-5870 / (19) 3242-1186

Distrito de saúde Sul

Endereço: Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, 401, Parque Itália

Telefone: (19) 3273-5999 / (19) 3273-5055

Distrito de saúde Leste

Endereço: Rua Carolina Florence, 836, Vila Nova

Telefone: (19) 3212-2755 / (19) 3213-4936

Distrito de saúde Noroeste

Endereço: Rua José Rosolem, 751, Jardim Rosolem

Telefone: (19) 3268-6244 / (19) 3268-6255

Distrito de saúde Sudoeste

Endereço: Rua Mogi-Mirim, 1005, Jardim Novo Campos Elíseos

Telefone: (19) 3268-6233 / (19) 3269-4234

Hospital de Clínicas da Unicamp – Unidade de Emergência Referenciada

Atendimento 24 horas de crianças vítimas de violência doméstica e sexual

Endereço: Rua Carlos Chagas s/n, Cidade Universitária, Barão Geraldo

Serviço de Atendimento de Emergência

Pediatria: (19) 3788-8768

Serviço Social: (19) 3788-8785 / (19) 3788-8783 / (19) 3788-7449

Hospital Municipal Dr. Mário Gatti

Pronto-socorro infantil: atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e sexual

Pronto-socorro adulto: atendimento a homens vítimas de violência sexual

Endereço: Av. Pref. Faria Lima, 340, Parque Itália

Telefone: (19) 3772-5700

Pronto-socorro Anchieta

Atendimento 24 horas a crianças, adolescentes e homens vítimas de violência sexual.

Endereço: Av. Papa João Paulo II, s/n, Vila Padre Anchieta

Telefone: (19) 3281-3170 / (19) 3281-4772

Pronto-socorro São José

Atendimento 24 horas a crianças, adolescentes e homens vítimas de violência sexual.

Endereço: Av. José Carlos A. Galvão, 184, São José

Telefone: (19) 3267-6400 / (19) 3267-6005

Guarda Municipal

Ações capacitadas pelo Programa Iluminar Campinas, para acolher e conduzir todas as vítimas de violência doméstica e sexual para os serviços da rede, orientando-se pelos fluxos definidos na cidade.

Endereço: Av. Heitor Penteado, s/n, Taquaral

Telefone: (19) 3243-0110

Gabinete: atendimento das 8h às 17h

Central de Atendimento 24 horas: (19) 3243-4380/1532

Delegacia da mulher

Atende todos os casos de violência doméstica e sexual de mulheres e família para realização de boletim de ocorrência e encaminhamento para exame de corpo de delito e abrigo de mulheres.

Endereço: Av. Governador Pedro de Toledo, 1161, Bonfim

Telefone: (19) 3242-5003

Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 18h

Projeto Justiceiras (não governamental)

Atendimento pela internet: formulário do Google e página no Instagram.

Mulheres pela Justiça (não governamental)

Atendimento e acolhimento à mulheres em situação de violência em Campinas. Página no Instagram.

Hortolândia

Centro de Referência e Atendimento à Mulher “Débora Regina Leme dos Santos”

Endereço: Rua Alberto Gomes, 18, Jardim das Paineiras

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira das 8h às 17h

Email: cram.smg@hortolandia.sp.gov.br

Telefone: (19) 3819 6298 / (19) 97171 5655 (whatsapp)

Indaiatuba

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas)

Endereço: Rua José Francisco Tuon, 121, Santa Cruz

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Telefone: (19) 3801-4639/ (19) 3875-9898

E-mail: social.creas@indaiatuba.sp.gov.br

Mogi Guaçu

Espaço Guardiã – sede da Secretaria Municipal de Segurança Pública

Atendimento de modo específico e com mais acolhimento, para mulheres vítimas de diferentes tipos de violência.

Encaminhamento: após o registro do Boletim de Ocorrência (que pode ser feito na Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Delegacia ou Delegacia da Mulher), as mulheres são direcionadas ao Espaço Guardiã, mas também podem procurar o local diretamente

Endereço: Avenida 9 de abril, 917, Centro

Telefone: 153 (Guarda Civil Municipal), que direcionam ao Espaço Guardiã

Mogi Mirim

Secretária de Assistência Social

Endereço: Rua Santa Cruz, 85 , Santa Cruz

Telefone: (19) 3862-2523

Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da Zona Norte

Endereço: Rua José Finotti, 128, Jardim Bicentenário

Telefone: (19) 3805-4073 / (19) 3806-8685

Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da Zona Leste

Endereço: Rua José Poletini, 507, Jardim do Lago

Telefone: (19) 3804-1549 / (19) 3804-1549

Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Jardim Planalto

Endereço: Rua Sebastião Vaz, 1400, Jardim Planalto

Telefone: (19) 3806-7347

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas)

Endereço: Praça Duque de Caxias, 96, Centro

Telefone: (19) 3806-1547

Paulínia

Hospital Municipal de Paulínia (HMP)

Atende casos de violência aguda, onde as pessoas são referenciadas para o AdA.

Endereço: Rua Miguel Vicente Cury, 100, Nova Paulínia

Telefone: (19) 3874-5500

Ambulatório de Apoio (AdA)

Telefone: (19) 3874-2056

Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas)

Endereço: Av. Argentina, 265, Jardim América

Telefone: (19) 3833-1863

Sumaré

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas)

Endereço: Av. Brasil, 1111, Jardim Nova Veneza

Telefone: (19) 3399-5900

Casa Lar Mulher

Endereço: Rua Rita de Cássia Ferreira dos Réis, 121, Jardim São Domingos

Horário de funcionamento: das 8h às 17h

Telefone: (19) 2214-8574

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Macarenko

Endereço: Rua Vinícius de Moraes, 380, Jardim Macarenko

Telefone: (19) 3399-6100

Delegacia de Defesa da Mulher (DDM)

Endereço: Rua Josias Pereira de Souza, 39, Vila Miranda

Telefone: (19) 3873-3493

Valinhos

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas)

Endereço: Rua 31 de março, s/n, Praça Anny Caroline Bracalente, Jardim Boa Esperanca

O município também possui convênio com entidades que fazem o acolhimento de menores vítimas de violência sexual além do projeto Ronda Maria da Penha, que trabalha em casos de violência familiar, incluindo agressões sexuais.

Vinhedo

Programa Acolhe

Oferece hospedagem e alimentação para mulheres em situação de violência doméstica em todas as suas formas, violência física, psicológica, patrimonial, sexual e moral.

Encaminhamento: as mulheres podem acionar a Rede de Proteção, no Centro de Referência Especializada de Assistência Social (Creas) ou Delegacia da Mulher, para solicitar ingresso no Programa Acolhe.

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas)

Endereço: Rua Eugênio Trevisan, 219, Jardim Itália

Telefone: (19) 3876-7400 | Ramal: 1950

Horário de atendimento: das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira

Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher

Endereço: Av. da Saudade, s/n, Jardim Alves Nogueira

Horário de atendimento: das 9h às 18h

Telefone: (19) 3876-6631 / (19) 3876-6637

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

Endereço: Rua Osvaldo Cruz, 299, Centro

Telefone: (19) 3876-7400 | Ramal: 1900

E-mail: secretaria.asocial@vinhedo.sp.gov.br

Horário de atendimento: das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira

VÍDEOS: tudo sobre Campinas e região

*Sob supervisão de Arthur Menicucci

Veja mais notícias da região no g1 Campinas.

Vittorio Rienzo