Saiba onde vítimas de violência sexual podem buscar ajuda na região de Piracicaba

O g1 listou os principais serviços de apoio ou acolhimento para pessoas vítimas de algum tipo de abuso ou violência sexual nas maiores cidades da região de Piracicaba (SP). O g1 listou os principais serviços de apoio ou acolhimento para pessoas vítimas de algum tipo de abuso ou violência sexual nas maiores cidades da região de Piracicaba (SP). Confira, abaixo, os endereços e as formas de contato na metrópole, em Limeira e Santa Bárbara d’Oeste.

Um caminho para denunciar é ligar nos telefones 181 ou Disque 100. Caso seja possível, a vítima também pode acionar a Polícia Militar pelo 190 ou a Guarda Municipal pelo 153 – todos esses telefones são gratuitos.

A EPTV e o g1 lançaram, na última segunda-feira (6), a série de reportagens multimídia chamada “Abuso” – que tem como base o livro da jornalista e apresentadora Ana Paula Araújo e aborda a violência contra mulheres e crianças a partir de experiências na área de cobertura da emissora.

Alguns dos serviços de acolhimento citados entre as cidades atendem também mulheres vítimas de violência doméstica, e não são exclusivos para vítimas de violência sexual.

Limeira

Segundo a prefeitura, a pessoa pode procurar qualquer um dos serviços públicos listados abaixo para pedir ajuda. A Patrulha Maria da Penha será acionada para conduzir a ocorrência e primeiro vai encaminhar a vítima ao hospital para exames relacionadas a Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e gravidez, e fazer um exame não pericial para provas nos autos.

Ainda conforme a administração, os profissionais que atuam em escolas, unidades de saúde, Cras, Creas e na GCM passam por capacitações para atendimento desse tipo de ocorrência.

Caso foi apresentado na Delegacia de Defesa da Mulher de Limeira

Wagner Morente/ Guarda Civil Municipal de Limeira

Centro de Referência da Assistência Social (Cras)

Órgão responsável por coordenar as atividades assistenciais em bairros.

Cras Casa das Famílias: Av. Dr. Antonio de Luna, 1.323, Jardim Aeroporto (Telefone: 3453-3842;

Cras Conj. Resid. Victor D´Andrea: Av. Fausto Esteves dos Santos, 568, Res. Victor D’Andrea (Telefone: 3444-0789);

CrasPq. Nossa Senhora das Dores: Av. Frei João das Mercês, s/n, Pq. Nossa Senhora das Dores (Telefone 3441-9049);

Cras Presidente Dutra: Via Luiz Varga, 1.284, Jardim Presidente Dutra (Telefone: 3442-8536);

Cras Geada (CEU): Av. Prefeito Ary Levy Pereira, s/nº, Bairro Geada (Telefone: 3451-2650);

Cras Marilena Pinto Ramalho: R. Santa Cecilia, 220, Vila Queiroz (Telefone: 3404-6277);

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas)

Oferta de apoio, orientação e acompanhamento das famílias e indivíduos que se encontrem em situação de violação de direitos

Av. Dr. Lauro Corrêa da Silva, 3.800, Jd. Adélia Cavicchia Grotta;

Delegacia de Defesa da Mulher

Endereço: Rua Presidente Humberto Alençar Castelo Branco, 389 – Jardim Mercedes

Telefone: (19) 3451-2589

Conselho Tutelar

Atua em casos de abusos contra crianças

Endereço: Rua Thomaz Ceneviva nº 201 – CEP 13484-295

Telefone: 0800 774 0350 e (19) 3443-4426 / conselhotutelarlimeira@gmail.com

Conselho Tutelar 2

Atua em casos de abusos contra crianças

Endereço: Rua Alagoas, 848, Vila Cláudia

Contato: (19) 3443-4545 / conselhotutelarlimeira2@gmail.com

Patrulha Maria da Penha (GCM)

Telefone 153 – atendimento 24 horas

Rede Elza Tank de Atendimento Integrado às Mulheres em Situação de Violência

Telefone: 3404-6237 (WhatsApp)

Piracicaba

Em Piracicaba, vítimas de abuso ou violência podem solicitar ajuda em qualquer um dos equipamentos da Rede de Proteção à Mulher. No caso de crianças, há um fluxo de atendimento estabelecido, segundo a prefeitura.

A criança ou adolescente pode revelar em qualquer espaço que ela sinta confiança, por exemplo a escola. A denúncia deve ser encaminhada aos Conselhos Tutelares do município que de imediato requisitarão os serviços de saúde, assistência social, segurança pública.

Na assistência social há um prazo de cinco dias para atendimento a família e a criança, num acompanhamento psicossocial, sempre com o objetivo que a família cumpra com sua função protetiva e cesse as violações e direitos.

Delegacia de Defesa da Mulher de Piracicaba

Fernanda Zanetti/G1

Abaixo, uma lista de órgãos que podem prestar auxílio a vítimas de violência sexual:

Conselho Tutelar 1

Atua em casos de abusos contra crianças

Endereço: Rua José Ferraz de Carvalho, 320 – Centro

Telefone: 3422-9026 / 3432-5775

Conselho Tutelar 2

Atua em casos de abusos contra crianças

Endereço: Av.:Barão de Serra Negra, 545 – Vila Rezende

Contato: 3421.8962 / 3413.5497

Centro Regional de Registro e Atenção aos Maus Tratos na Infância – Crami

Faz acompanhamento psicológico às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, entre outras violações de direitos.

Endereço e telefone: Rua Roberto Mange, 275 – (19) 3302-6797 e (19) 3433-3527

Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram)

Atende mulheres em situação de violência pautada nas relações de gênero

Endereço: Rua Coronel João Mendes Pereira de Almeida, 230 – Nova América

Telefone: (19) 3374-7499 / E-mail: cram@cesacpiracicaba.org.br

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas)

Oferta de apoio, orientação e acompanhamento das famílias e indivíduos que se encontrem em situação de violação de direitos

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Creas 1

Endereço: Rua Coronel João Mendes Pereira Almeida, nº 232 – Nova América

Contato: (19) 3435.1973 / 3432.1712 / smads.creas@piracicaba.sp.gov.br

Creas 2

Endereço: Rua Antônio Cobra Filho, 405 – Jardim São Vicente II – Distrito de Santa Teresinha

Contato: (19) 3413.1707 / 3413.4135 smads.creas2@piracicaba.sp.gov.br

Serviço de Acolhimento à Mulher

Oferta acolhimento provisório, garantindo proteção integral à mulher com ou sem deficiência, independente de orientação sexual ou identidade de gênero, em situação de risco de morte ou ameaça em razão da violência doméstica e familiar, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral (encaminhamento ocorre através do Cram ou Creas)

Por motivo de segurança, o endereço não é divulgado.

UPA Piracicamirim, em Piracicaba

Secretaria de Saúde de Piracicaba

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24 horas

Prestam atendimento médico para vítimas de qualquer tipo de violência, inclusive sexual.

UPA Piracicamirim – Endereço: Rua Rio Grande do Norte, 135

UPA Vila Cristina – Endereço: Rua Dona Anésia, s/n – Jaraguá

UPA Vila Rezende – Endereço: Av. Conceição, 350

UPA Vila Sônia (Nestor Longatto) – Endereço: Rua Brig. Eduardo Gomes, 106 – V. Sônia

Delegacia de Defesa da Mulher (DDM)

Local em que as vítimas de abuso ou violência doméstica podem registrar boletim de ocorrência.

Endereço: Rua Alferes José Caetano, 1018

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

1º Distrito Policial

Endereço: Rua do Vergueiro, 888

Atendimento 24 horas

Patrulha Maria da Penha

Grupamento da Guarda Civil de Piracicaba, criado para acolher e monitorar mulheres vítimas de violência doméstica que tenham medida protetiva e que desejem a ronda nos seus locais de trabalho, estudo e a própria casa para coibir a ação do agressor e garantir o cumprimento da medida protetiva – telefone 153.

Sala Patrulha Maria da Penha

Avenida Armando de Salles Oliveira, 2001 – Telefone: 99794-8864

Funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, para realizar acolhida das mulheres, explicar o trabalho feito pelo grupamento

Botão SOS Mulher Piracicaba

Botão de emergência em forma de aplicativo de celular destinado às mulheres com medida protetiva do município de Piracicaba. O aplicativo está disponível na Play Store. Após a instalação e realização do cadastro, ele precisará ser validado pela equipe da Patrulha.

Santa Bárbara d’Oeste

Conselho Tutelar

Atua em casos de abusos contra crianças

Endereço: Rua Dante Torteli, 106 – Centro

Telefone: (19) 3455-5925

Creas

Oferta de apoio, orientação e acompanhamento das famílias e indivíduos que se encontrem em situação de violação de direitos

Endereço: Rua Dante Torteli, 51 – Centro

Telefone: (19) 3454-3886

Delegacia de Defesa da Mulher

Endereço: Rua Duque de Caxias, 67 – Centro

Telefone: (19) 3455-2421

Pronto-socorros

Prestam atendimento médico para vítimas de qualquer tipo de violência, inclusive sexual.

Pronto-Socorro “Dr. Edison Mano”

Endereço: Rua Alice Aranha de Oliveira, 45 – Vila Santa Maria

Telefone: (19) 3464-9210

Pronto-Socorro “Dr. Afonso Ramos”

Endereço: Rua do Trigo, 1.005 – Jardim Pérola

Telefone: (19) 3457-9900

Programa “Anjo da Guarda da Mulher”

Objetivo de prevenir e combater a violência, monitorar o cumprimento das normas que garantem a proteção e promover o acolhimento humanizado da mulher.

