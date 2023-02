Saiba os blocos que vão animar a terça-feira de carnaval em Florianópolis; veja locais e horários

Foliões estarão reunidos no Centro e no Norte e Sul da Ilha. Também há opções de bailes infantis. Florianópolis, 18 de fevereiro, Bloco dos Sujos – foliões com coroas na cabeça

Tiago Ghizoni/NSC

A terça-feira (21) de carnaval também tem blocos de rua em Florianópolis. Os foliões se reúnem no Centro e no Norte e Sul da Ilha.

Confira abaixo as opções:

Bloco Não Me Kahlo – carnaval contra o machismo, racismo e LGBTQIA+fobia. Apresentado por Selma Light. As atrações musicais são Sttar, Rose Bär, Lyrous K’yo, Pamela Lopes e Africatarina.

Horário: das 15h às 20h30

Onde: Avenida Hercílio Luz, 633

Bloco Deca Rafael – um dos mais tradicionais do bairro Campeche. A atração musical é a Banda Campeche.

Horário: concentração às 15h e saída do bloco às 17h

Local: Avenida Campeche, 126

Bloco Chama No Boca A Boca

Horário: 14h às 22h

Local: Centro

Carnaval de Santo Antônio de Lisboa – a atração do dia é o DJ Felipe Corrêa.

Horário: a partir das 12h, até 18h

Local: Rua Cônego Serpa

Bailes infantis

Associação de Moradores da Costeira do Pirajubaé – Amocop

Horário: 15h às 18h

Valor: gratuito

Local: Av Jorge Lacerda, 1347 – Costeira

Carnaval de Santo Antônio de Lisboa

Horário: 14h30 às 18h

Valor: gratuito

Local: Clube Avante, Santo Antônio de Lisboa

Multi Open Shopping

Horário: A partir das 15h

Valor: gratuito

Local: Rodovia Dr. Antônio Luiz Moura Gonzaga, 3339, Rio Tavares

Célula Showcase

Horário: A partir das 15h

Valor: gratuito para as crianças e R$ 5 o adulto

Local: Rodovia João Paulo, 75

Lira Tênis Clube

Horário: 16h às 20h

Valor: Sócio – R$ 10 e não sócio – R$25

Local: Rua Felipe Schmidt, 636 – Centro

Vito Califano