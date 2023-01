Saiba os horários e os palcos dos shows do Planeta Atlântida 2023

Festival volta a acontecer nos dias 3 e 4 de fevereiro, na Saba, em Atlântida, depois de dois anos de paralisação por conta da pandemia. Luisa Sonza é atração do primeiro dia, Luan Santana toca no segundo. Luisa Sonza se apresenta no primeiro dia de Planeta Atlântida

Lucas Mennezes/Divulgação

Faltando quatro dias para o Planeta Atlântida, os planetários já podem se programar para curtir mais de 24 horas de shows. Foi divulgado nesta segunda-feira (30) o cronograma com horários e palcos das atrações que vão movimentar a Saba, em Atlântida, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, nos dias 3 e 4 de fevereiro.

A abertura dos portões para os planetários ocorre às 16h. No primeiro dia de festival, o Palco Planeta dá início às 18h30 com Lagum. Depois, tocam a poderosa Gloria Groove (20h), os mineiros do Jota Quest (21h30), além de Matheus e Kauan (23h), Luísa Sonza (0h30), Dilsinho (2h) e Dubdogz (3h30).

‘Misto de honra e frio na barriga’: Lagum volta em nova fase

Vera Loca: ‘sempre pensamos em tocar no Planeta’

No Palco Atlântida, Vera Loca dá a largada às 17h50, Priscilla Alcantara segue às 19h, e, na sequência, se apresentam Jovem Dionisio (20h30), Vitor Kley (22h), Melim (23h30), Poze do Rodo convida Chefin (1h) e Mochakk (2h30).

Show de Luan Santana está marcado para o segundo dia de Planeta Atlântida

Bruno Fioravanti/Divulgação

Já no segundo dia de Planeta Atlântida, o Palco Planeta inicia com Armandinho e sua levada inconfundível, às 18h30. Jão (20h), Ludmilla (21h30), Luan Santana (23h), Ivete Sangalo (0h30), Matuê & 30praum (2h) e Vintage Culture (3h30) completam o line-up.

Já no Palco Atlântida se apresentam Zaka (18h30), Comunidade Nin-Jitsu (20h), Gilsons (21h30), Reação em Cadeia (23h), Charlie Brown Jr 30 anos (0h30), Teto & WIU (2h) e Ariel B (3h30).

Wiu traz álbum de estreia ao Planeta: ‘reunião de tudo que vivi’

Reação em Cadeia volta aos palcos no Planeta Atlântida

No Planeta Premium, uma série de atrações musicais especialíssimas também vão ocorrer. No dia 3, Raffa Santos & Luciano Reis (18h e 19h30), Jow (21h e 22h30), Soul Sisters (0h00 e 1h30) e Thiago Matthias (3h) comandam a festa. Já no dia 4, Lê Araujo & Luciano Reis (18h e 19h30), Highlab (21h e 22h30), DC Project (00h00 e 1h30) e Matheus Conci (3h) completam o line-up.

Comandado pela Coca-Cola FEMSA Brasil, a pista da Arena Coke Studio comportará uma balada interna, em um espaço de 150m², na área externa line-up de DJs, e ainda o tradicional show nacional surpresa.

Initial plugin text

3 de fevereiro, sexta-feira:

Abertura dos portões: 16h

PALCO PLANETA

18h30 Lagum

20h Gloria Groove

21h30 Jota Quest

23h Matheus e Kauan

0h30 Luísa Sonza

2h Dilsinho

3h30 Dubdogz

PALCO ATLÂNTIDA

17h50 Vera Loca

19h Priscilla Alcantara

20h30 Jovem Dionisio

22h Vitor Kley

23h30 Melim

1h Poze do Rodo convida Chefin

2h30 Mochakk

4 de fevereiro, sábado:

Abertura dos portões: 16h

PALCO PLANETA

18h30 Armandinho

20h Jão

21h30 Ludmilla

23h Luan Santana

0h30 Ivete Sangalo

2h Matuê & 30praum

3h30 Vintage Culture

PALCO ATLÂNTIDA

18h30 Zaka

20h Comunidade Nin-Jitsu

21h30 Gilsons

23h Reação em Cadeia

0h30 Charlie Brown Jr 30 anos

2h Teto & WIU

3h30 Ariel B

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Ufficio Stampa