Saiba quais as novas linhas de ônibus autorizadas a circular sem cobrador em Porto Alegre

Decreto citando 42 linhas foi publicado nesta terça-feira (31) pela prefeitura. Ônibus já podem operar sem cobrador na cidade desde fevereiro de 2022, quando lei entrou em vigor. Motorista atende passageiro em ônibus de Porto Alegre sem cobrador

A Prefeitura de Porto Alegre autorizou, nesta terça-feira (31), a circulação de mais 42 linhas de ônibus sem cobrador. A medida passa a valer a partir de sexta (3). Veja a lista abaixo.

Desde fevereiro de 2022, quando a extinção gradual da função começou a ser colocada em prática, o quadro de profissionais foi reduzido em 34%. A meta da prefeitura é chegar a 50% até o fim de 2023.

Dezenas de linhas já foram permitidas a operar sem o trabalhador responsável por recolher o pagamento dos usuários.

Projeto foi aprovado em 2021

A extinção gradativa dos cobradores de ônibus, um dos principais projetos do governo municipal para reduzir o custo da passagem de ônibus na cidade, foi aprovada na Câmara de Vereadores em setembro de 2021.

De acordo com o governo, a medida será posta em prática com a aposentadoria da maioria dos profissionais, recolocação em outras funções ou reinserção em outras atividades, com o oferecimento de cursos profissionalizantes por parte das empresas de ônibus. O projeto causou protestos da categoria.

Novas linhas autorizadas:

436 – Jardim Ipê

497 – Mario Quintana

4971 – Mario Quintana/Safira

671 – Carlos Gomes/Salso

346 – São José

3462 – São José/Santa Catarina

375 – Agronomia

394 – Mapa

3942 – Mapa/Quinta do Portal/Terminal Azenha

3943 – Mapa via Ipiranga

3944 – Mapa via Parada 4

3945 – Mapa/Quinta do Portal via Ipiranga

3946 – Quinta do Portal/Mapa até Salgado Filho

3947 – Quinta do Portal/Mapa/PDA 6

395 – Quinta do Portal

3951 – Quinta do Portal/Salg. Filho/Parada 6

3953 – Quinta do Portal via Ipiranga

1716 – Ponta Grossa/Serraria

2601 – Belém Velho/ Cascatinha

2602 – Belém Velho/J. Pessoa

262 – Jardim Vila Nova

R1 – Rápida/Jardim Vila Nova

266 – Vila Nova

272 – Moradas da Hípica

1112 – Hípica/Tristeza

R9 – Rápida Hípica

280 – Otto/HPS

2801 – Otto/HPS (Sábados, domingos e feriados)

2802 – Otto/HPS/3ª Perimetral

A1 – Alimentadora Escolar A1

A28 – Escolar

A67 – Escolar Lami

A671 Escolar Lami 2

A70 – Alimentadora Extrema

A81 – Alimentadora Campo Novo/Cavalhada

A876 – Escolar/Gedeon Leite

2632 – Orfanotrófio/Azenha

6135 – Elizabeth

659 – Ingá

861 – Leopoldina/Cairu

703 – Vila Farrapos

6102 – Minuano/Lindoia/Sarandi

